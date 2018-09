Bakkersconcern maakt van dak in Vlijmen duurzame energiecentrale

Met de plaatsing van 1.666 zonnepanelen transformeert het internationaal opererende bakkersconcern Daelmans zijn dak in Vlijmen naar een duurzame energiecentrale.

De bakker van koek en banket heeft ervoor gekozen haar locatie in Oss te voorzien van hoge rendementspanelen die opgeteld elk jaar voor 450.000 kWh aan groene stroom zullen zorgen. Voor de totstandkoming van het project heeft Daelmans ervoor gekozen een samenwerking aan te gaan met KiesZon uit Rosmalen, dat de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het project op haar neemt.

Begin september is KiesZon gestart met de werkzaamheden aan het indrukwekkende project dat zal bijdragen aan de duurzame doelstellingen die Daelmans heeft. Respectvol omgaan met de aarde en met de mens speelt een centrale rol bij de van oorsprong Vlijmense organisatie. Het neemt daarom ook deel aan meerdere duurzaamheidsprogramma’s. Zo is Daelmans lid van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), verwerken ze UTZ gecertificeerde cacao en produceren ze ook biologische Stroopwafels.

. Frank Heijckmann, algemeen directeur van KiesZon, ziet dat de inpassing van duurzame energie steeds vaker als vanzelfsprekend wordt gezien. “Doordat marktleiders als Daelmans laten zien dat je met een dak makkelijk een groot gedeelte van je eigen energieverbruik kunt opvangen, wordt het concept zelf energie opwekken steeds populairder en logischer om voor te kiezen.”

Het zonnestroomproject in Oss wordt nog dit jaar opgeleverd en aangesloten.