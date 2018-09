Onderwijsgebouw Pulse van TU Delft draait op gelijkstroom

Het eerste energieneutrale onderwijsgebouw op de campus van de TU Delft, Pulse, is onlangs officieel geopend. Het meest bijzondere van het gebouw is dat het een van de eerste utiliteitsgebouwen is de toepassing van gelijkspanning in het gebouw. Zodoende wordt de zonnestroom van de 490 zonnepanelen direct gebruikt.

Het consortium Hurks (bouw) en Kuijpers (W- en E-installaties) realiseerden deze nieuwbouw, naar een ontwerp van Ector Hoogstad Architecten. De nieuwbouw grenst aan het Teaching Lab waar docenten kunnen experimenteren en werken aan onderwijsinnovatieInnovaties die in het Teaching Lab zijn ontwikkeld kunnen in Pulse in de praktijk worden gebracht. Je vindt hier dan ook geen klassieke collegezalen maar instructieruimtes vol met moderne voorzieningen. Bijna alle wanden kunnen als een whiteboard beschreven worden en er hangen veel LCD-schermen, zodat de groepjes informatie kunnen delen.

Gelijkstroomnetwerk

Achter de moderne, technische snufjes bevindt zich een infrastructuur van volledig duurzame installatietechniek. Bijzonder is de toepassing van gelijkspanning, waardoor gebruikers van elektrische energie direct aangesloten zijn op de 490 zonnepanelen (750 m2) op het dak van het gebouw. Daarmee heeft TU Delft een van de eerste gelijkstroomnetwerken in de utiliteitsmarkt gerealiseerd.

Geen energieverlies

Normaal gesproken draait een gebouw, dat zelf stroom opwekt, op wisselstroom. Bij Pulse wekken de zonnecellen gelijkstroom op. Die kan, zonder tussenkomst van zware transformatoren, direct en zonder energieverlies worden benut voor laptops, tablets, smartphones en verlichting. Het gelijkstroomnet in Pulse is ontwikkeld in samenwerking met de onderzoeksgroep DC Systems, Energy Conversion & Storage van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft.

Verlichting, USB en ventilatie

Op dit moment voeden de panelen al rechtstreeks alle ledverlichting. Binnenkort worden ook alle nieuwe generatie USB-aansluitingen (tot 100 Watt vermogen) op het panelennetwerk aangesloten. Daarnaast adviseerde Kuijpers de TU Delft om gebruik te maken van ventilatoren die op gelijkstroom kunnen draaien. Dan kan de universiteit, zodra de techniek zover is, ook de ventilatie rechtstreeks op de zonnepanelen aansluiten.

Combinatie van functies