Dak Amsterdamse Gashouder omgebouwd tot zonnepark

Op het dak van de Gashouder van de Amsterdamse Westergasfabriek zijn vorige week de 1024 geplaatste zonnepanelen in gebruik genomen. Buurtbewoners kunnen gebruik maken van de stroom. Het dak is door de Westergasfabriek beschikbaar gesteld aan coöperatie Ecostroom. Alle zonnepanelen zijn verkocht en inmiddels is er een wachtlijst.

De Gashouder, met haar ronde vorm en misschien wel het meest karakteristieke gebouw van de Westergasfabriek, heeft een enorm dak waar tot op heden geen gebruik van werd gemaakt. Het dak is nu beschikbaar gesteld speciaal voor buurtbewoners die geen geschikt dak hebben om zonnepanelen op te plaatsen. Met minimaal twee zonnepanelen zijn buurtbewoners lid geworden van coöperatie Westergasfabriek Ecostroom. Alle zonnepanelen zijn afgenomen door buurtbewoners en bedrijven rondom het Westerpark.

Coöperatie Ecostroom

Coöperatie Ecostroom heeft het project voorbereid, maakte het mogelijk voor buurtbewoners om zonnepanelen te kopen en heeft buurtbewoners geworven om deel te nemen aan dit buurtproject. Het is het grootste Postcoderoosproject binnen de gemeente Amsterdam, tot nog toe. Inmiddels heeft Ecostroom in verschillende Amsterdamse projecten meer dan 4000 panelen in beheer voor haar leden. Doel is om dat de komende twee jaar te laten stijgen tot ruim 20.000.

Van oude naar nieuwe energie

Als oude vervuilende Gasfabriek heeft de plaatsing van duurzame zonnepanelen ook een symbolisch waarde. De Wester Gasfabriek, waar ooit gas uit steenkolen werden geproduceerd voor de stadsverlichting van Amsterdam, heeft sinds de heropening in 2003 een complete metamorfose ondergaan.

Het terrein is gesaneerd, de historische gebouwen zijn gerenoveerd en er is een park aangelegd waar mensen dagelijks van genieten. Tot ver over de grens wordt de Westergasfabriek gezien als een referentieproject voor duurzame herontwikkeling van industrieel en monumentaal erfgoed. Het doel is om in 2025 volledig klimaatneutraal te zijn.