Eerste zonnepanelen ingehangen op Solar Highways

Vandaag zijn de eerste geluidswerende zonnepanelen ingehangen in het project Solar Highways. Een geluidscherm waarin tweezijdige zonnepanelen op deze schaal zijn geïntegreerd is niet eerder ontwikkeld en toegepast. De ingebruikname en de eerste levering van energie is gepland in december 2018.

Solar Highways is een duurzaam initiatief van onder andere Rijkswaterstaat. Ter hoogte van de A50 bij Uden plaatst Heijmans over een lengte van vierhonderd meter en hoogte van vijf meter, 136 glazen panelen met dubbelzijdige, geïntegreerde zonnecellen.

Energieopbrengst gemeten

Vanaf december 2018 wordt gedurende achttien maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten door Solar Energy Application Centre (SEAC). Uitkomsten van dit proefproject worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

Zon op Infra

Rijkswaterstaat gunde Heijmans de opdracht in 2017 om het innovatieve zonne-geluidsscherm te realiseren. Vier jaar geleden startte Heijmans, samen met andere bedrijven en kennisinstituten, met het onderzoeken naar nieuwe manieren om zonne-energie op te wekken via geluidschermen. Dit leidde in 2015-2016 tot de ontwikkeling van een testscherm in Den Bosch.

Dit scherm is verder doorontwikkeld. De laatste resultaten zijn te zien op Solar Highways, waar het op grotere schaal wordt toegepast. Solar Highways is onderdeel van de Geluidsmaatregelen St. Oedenrode – Paalgraven. Heijmans werkte in de ontwikkeling van het scherm samen met partners Scheuten Glas, Van Campen-Bayards en Libra Energy.