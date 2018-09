Eerste aflevering ‘De Beste Van de Groep’ over slim netwerk thuisbatterijen

In de gloednieuwe reeks ‘De Beste van de Groep’ komt de top 5 van favoriete innovaties van Duurzaam Gebouwd-expert Jan Willem van de Groep in beeld. De eerste aflevering staat in het teken van CrowdNett, ontstaan uit een samenwerking tussen Eneco, Tesla en LG.

Dit netwerk van slimme thuisbatterijen vormt een groene energiecentrale die het elektriciteitsnet in balans moet houden. Laden en ontladen kan op ieder gewenst moment en daardoor is het gehele als het ware een virtuele energiecentrale. Eigenaren van een thuisbatterijen die meedoen aan CrowdNett krijgen als leverancier van energie een vergoeding.

Impact voor verduurzaming

In deze eerste aflevering van ‘De Beste van de Groep’ legt Van De Groep uit hoe de innovatie werkt en wat de impact kan zijn voor de verduurzaming van Nederland. Benieuwd naar de andere innovaties die hij gaat belichten? Houd het YouTube-kanaal van Duurzaam Gebouwd in de gaten, want binnenkort volgt de rest van de top 5.