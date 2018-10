Huishoudens Katendrecht dankzij samenwerking #VanGasLos

Het Pernis Restwarmte Initiatief moet 16.000 Rotterdamse huishoudens verwarmen en 35.000 ton CO 2 -uitstoot verminderen. De huishoudens kunnen dankzij het samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam en Shell Pernis van het gas af.

De restwarmte van de Shell-raffinaderij zorgt ervoor dat bewoners kunnen profiteren van duurzame warmte. Het is een primeur. De eerste raffinaderij in de haven die restwarmte levert. Daarmee vormt het plan een belangrijke driver om wijk voor wijk voor duurzame verwarming te kiezen.

Koppeling tussen industrie en gebouwde omgeving

“Het bijzondere van deze samenwerking is dat we industrie en bebouwde omgeving bij elkaar brengen”, geeft directeur Jos van Winsen van Shell Pernis aan. “De omgeving leent zich ervoor om de duurzame warmte naar het bestaande warmtenet te transporteren. Om dat praktisch ook mogelijk te maken werken we samen met Havenbedrijf Rotterdam. Ook warmtebedrijf Rotterdam is betrokken, onder andere op het vlak van beheer en onderhoud.”

De inzet op duurzame warmte vormt een noodzakelijk stap om het verduurzamingsbeleid van Rotterdam te bekrachtigen. In de gemeente moeten zo’n 8.000 woningen per jaar van het gas af. Het onlangs ondertekende klimaatakkoord legt de nadruk op een wijk voor wijk aanpak, waarbij voor iedere wijk een plan wordt gemaakt om van het aardgas af te gaan. In de Rotterdamse wijk Katendrecht werd 25 september het startschot gegeven voor het Pernis Restwamte Initiatief.

Flexibiliteit

Om Nederland CO 2 -neutraal, circulair en gasloos te maken is het warmtenet een onderdeel van de puzzel. “Er zijn plekken waar je bijvoorbeeld minder industrie hebt en dan kies je voor andere oplossingen. Maar in de dichtbebouwde omgeving hebben warmtenetten en stadsverwarming een meerwaarde.” Zowel aan de kant van de eindgebruiker als de aanbieder zijn er voordelen. “Voor de gebruiker is het relatief eenvoudiger om te profiteren van het warmtenet omdat er sprake is van weinig wijzigingen aan de woning. Kijk je naar de aanbieder, dan zie je een grote flexibiliteit. Er zijn diverse warmtestromen die je op het net kunt aansluiten en want er zijn diverse warmtestromen die je erop kunt aansluiten. Bij een grotere warmtebehoefte kun je opschalen. Dat maakt het toekomstbestendig.”

Het warmtenet kan een uitkomst bieden bij grootschalige renovaties en op termijn kunnen andere restwarmtevoorzieningen worden aangesloten. “Het systeem is open, dus je zou op termijn hier ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld geothermie. Op dit moment kunnen we een maximum aan 20MW leveren en dat hebben we ook nodig. Je zult namelijk een buffer moeten hebben om de strenge winters te trotseren.”

Van het gas af

Voor Rotterdam biedt de oplossing uitkomst om de verduurzamingsplannen vorm te geven. 8.000 woningen per jaar upgraden en van het gas af halen is natuurlijk geen eenvoudige opgave. “Het is de eerste keer dat we met de industrie samenwerken om iedereen in duurzame warmte te voorzien. We kijken daarom uit naar het volgende project.”