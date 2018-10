Zonnepanelen met lagere installatietijd en maximale opbrengst

Een nieuwe serie zonnepanelen kunnen dankzij diverse vernieuwingen het totale rendement met 5 procent verhogen. De pv-cellen van Hanwha Q CELLS krijgen de maximale opbrengst dankzij twee belangrijke innovaties.

Ten eerste werden de cellen in twee gelijke helften opgedeeld, waardoor de stroom per cel gehalveerd wordt en de vermogensverliezen van elk paneel met een factor 4 lager. Daarnaast zijn de zonnecellen met dunne ronde draden aangesloten in plaats van met platte draadverbindingen.

Het voordeel van laatstgenoemde maatregel schuilt niet alleen in de esthetiek. Door deze ingreep kan de leverancier minder schaduw en lichtreflecties garanderen.

Eerder sleepte de innovatie de Intersolar Award in de wacht, van de Intersolar Europe zonnebeurs. De nieuwe Q.PEAK DUO G5-serie zijn beschikbaar met 320 watt en 330 watt aan vermogen. Ze worden verkocht via gecertificeerde installateurs in heel Europa. De productgarantie bedraagt 12 jaar en er wordt 25 jaar prestatiegarantie gegeven.