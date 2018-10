Solar Smart Grid-installatie verdeelt stroom flexibel onder bewoners

Op het wooncomplex van VvE Ouderijn 2 in hartje Utrecht werden 140 zonnepanelen geplaatst. Met een Solar Smart Grid-technologie is het voor iedere bewoner mogelijk om zelf te bepalen of hij gebruik wil maken van de zonne-energie installatie.

Opmerkelijk bij het project is dat een groep met geïnteresseerde bewoners als collectief de zonnepanelen heeft geplaatst. “Door de groep bewoners te laten investeren en niet de VvE zelf, kon het besluit voor het plaatsen van de installatie relatief eenvoudig worden genomen”, geeft voorzitter Marien Smits van de VvE Ouderijn 2 aan.

De Solar Smart Grid-installatie van Onze Stroomfabriek kan de opgewekte stroom flexibel verdelen, zodat alleen de bewoners die hebben geïnvesteerd in de zonnepanelen hier gebruik van kunnen maken. “Tot nu toe was het voor VvE’s en woningcorporaties vaak moeilijk om zonne-energieprojecten voor wooncomplexen van de grond te krijgen”, geeft directeur Willem Christiaens van Onze Stroomfabriek aan.

De oplossing moet ervoor zorgen dat bewoners van appartementencomplexen individueel kunnen kiezen of ze willen meedoen aan een zonne-energieproject of niet. “De hoeveelheid zonnestroom die bewoners geleverd krijgen, is heel eenvoudig te wijzigen. Dit alles biedt bewoners van appartementencomplexen voortaan dezelfde mogelijkheden als eigenaren van grondgebonden woningen.’