Zero emission dichterbij dankzij seminar Energietransitie

Een seminar Energietransitie laat een concreet project zien in de woningbouw, waarbij energiemanagement en demand response een toekomst van zero emission dichterbij brengen.

De organisatie van het seminar is in handen van Duurzaam Gebouwd-partner Energy Exchange Enablers, die verschillende inspirerende sprekers selecteerde om versnelling in de energietransitie dichterbij te brengen: directeur strategie Pallas Agterberg, CEO Remko ten Barge van NieuweStroom en CEO Adriaan Harthoorn van Stafier bestijgen het podium en geven concrete handvaten om nu al aan de slag te gaan.

Diverse actuele vragen passeren de revue: hoe kun je als projectontwikkelaar toch een zero emission project ontwikkelen? Hoe kun je als hardwarefabrikant jouw apparaten slim aansturen, zodat jouw klanten de investering sneller terugverdienen? En hoe beheers je als energiebedrijf de kosten voor jouw klanten? Als deelnemer aan het seminar Energietransitie kun je antwoorden verwachten op onder andere deze vragen.

Het programma

Verduurzamen van woningen of utiliteitsgebouwen? Financiering is vaak het struikelblok. Verduurzamingsmaatregelen – denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of warmtepompen – zijn kostbaar. Hoe verdien deze investeringen zo snel mogelijk terug? Met het slim aansturen van de apparaten in je woningen of gebouwen kun je je terugverdientijd verkorten. Dit kan bijvoorbeeld via je energiecontract, maar ook via een servicecontract.

Meld je aan

Ben jij er klaar voor om de energietransitie vorm te geven? Ga samen met andere professionals aan de slag en meld je aan op de website van Energy Exchange Enablers. Het seminar vindt plaats van 15:00-18:00 uur aan de Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het seminar.