Webwinkel krijgt grootste zonnedak in Nederland

Webwinkel Coolblue kondigt aan dat ze aan de slag gaat met het grootste zonnedak van Nederland, op haar megamagazijn in Tilburg. “Ons magazine is niet alleen energieneutraal, maar zelfs energiepositief.”

Het dak is zo’n 20 voetbalvelden groot, bijna 90.000 m2. Het e-commercebedrijf startte in oktober 2018 met de bouw van het dak en verwacht in 2018 het magazine volledig op eigen opgewekte stroom te laten draaien. Naast het magazijn worden ook alle fietsen van CoolblueFietst en al haar winkels van positieve energie voorzien.

