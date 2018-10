Maak de juiste keuze voor je vastgoedportefeuille

Als woningcorporatie ben je ervan op de hoogte dat de gaskraan dichtgaat en er veranderingen moeten plaatsvinden in je vastgoedportfolio. Een flinke uitdaging die we als sector gezamenlijk moeten invullen, waar actualiteitencollege ‘Verduurzaming vastgoedportefeuilles’ concrete handvaten voor geeft.

Duurzaam Gebouwd-partner DWA organiseert het college met als thema ‘Keuzes maken voor de toekomst’. Om het corporatievastgoed relevant en toekomstbestendig te houden is kennisdeling over duurzame energie, warmteopwekking en duurzaam beheer van groot belang. Daarom besteedt het college uitgebreid aandacht aan deze onderwerpen.

Op het podium van het Mercure Hotel in Amersfoort staan onder anderen Jaap Neeleman van DWA, over ontwikkelingen en trends in de installatiesector en Guido van de Wijgert van Staedion, over de route naar een duurzame woningvoorraad. Ook de link naar de praktijk is duidelijk aanwezig, met verhalen over subsidies en best practices.

Het seminar op 8 november is vooral interessant voor woningcorporaties, VvE’s, vastgoed- en kantooreigenaren, bouwers, projectontwikkelaars, gemeenten, bewoners, energiebedrijven en netwerkbeheerders.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het seminar en de mogelijkheid tot aanmelden vind je op de website van DWA.

Afbeelding: Picasdre, via Wikipedia