Dien je innovaties voor waterstof in

Innovatoren op het gebied van waterstof kunnen vanaf 10 oktober jongstleden plannen indienen. TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie, ondersteunt de regeling Waterstof en kijkt uit naar de innovaties.

Waterstof staat in het Klimaatakkoord als belangrijk alternatief voor fossiele brandstof. Voor de Routekaart Waterstof, te vinden op de website van Topsector Energie, onderzocht directeur Jörg Gigler van TKI Nieuw Gas al eerder het potentieel. “Waterstof is de sleuteltechnologie voor minder CO 2 -uitstoot.”

Dat komt volgens hem onder meer omdat Nederland zich uitstekend leent voor waterstof, omdat er veel industrie is en steeds meer windmolens op zee. "Met groene waterstofproductie, waarbij duurzame energie wordt benut om waterstof te produceren, kunnen we dit langzaam maar zeker duurzaam maken. Dat helpt de industrie om te verduurzamen en aan onze klimaatopgave te voldoen."

Bekijk meer informatie over onder andere de subsidieregeling op de website van RVO.nl.