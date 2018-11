De top 5 artikelen van oktober 2018

In oktober lieten we je zien dat de sector integraal met BIM moet werken, presenteerden we het programma van het seminar Scholen en kwam een Solar Smart Grid-installatie in de spotlight die stroom flexibelt verdeelt onder bewoners.

CV ketel verdwijnt snel, ook in bestaande bouw

Om de transitie naar #VanGasLos te versnellen en handvatten te geven voor duurzame nieuwbouw en renovatie, organiseert LG in samenwerking met Centercon een reeks roadshow-bijeenkomsten voor installateurs, aannemers en adviseurs. Duurzaam Gebouwd was aanwezig voor een verslag bij de allereerste bijeenkomst van de roadshow in 2018. Benieuwd naar dit verslag? Lees het volledige artikel.

Solar Smart Grid Installatie verdeelt stroom onder bewoners

Op het wooncomplex van VvE Ouderijn 2 in hartje Utrecht werden 140 zonnepanelen geplaatst. Met een Solar Smart Grid-technologie is het voor iedere bewoner mogelijk om zelf te bepalen of hij gebruik wil maken van de zonne-energie installatie. Lees in het artikel meer over dit wooncomplex.

Snel 80 procent gasreductie met circulair denken en bestaande techniek

De ambitie om bestaand vastgoed in één klap #VanGasLos, is in de meeste gevallen onbetaalbaar. Hierdoor stokt de noodzakelijke vooruitgang en snelheid tot uitvoering en leidt tot nog meer weerstand om te verduurzamen. Met de combinatie van circulaire principes én bestaande technieken kan vandaag al 80% aardgasreductie behaald worden. En voorbereid voor de laatste stap: 100% #VanGasLos. Lees het volledige artikel.

Sector moet integraal met BIM gaan werken

BIM is geen doel, maar een middel om een efficiënt proces in te richten. Intern, maar zeker ook extern met je ketenpartners. Tot zover niets nieuws: veel bouwers proeven al aan BIM en wat het voor verduurzaming kan opleveren. Maar wordt het ook al toegepast op de bouwplaats en zijn innovaties als VR en AR al gemeengoed? Ontdek het in dit artikel ‘Sector moet integraal met BIM gaan werken’ op DuurzaamGebouwd.nl.

NeroZero-huis lacht als het pluis is

TNO toonde samen met Koppen Bouwexperts op 12 september 2018 wat samenwerken betekent voor zomerkoel, energiezuinig, betaalbaar, gezond en aardgasloos wonen. De NeroZero woning in Heerhugowaard is een laboratorium voor oplossingen ‘in progress’. Weten hoe dit eruitziet? Lees dan het complete artikel.

Beste video van oktober

De meest bekeken video van oktober 2018 is ‘De Beste van de Groep: Elestor’. Elestor ontwikkelde een batterij die energie op kan slaan voor een lage prijs. Meer te weten komen over deze innovatie? Bekijk dan de video.