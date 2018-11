Duurzaam Gebouwd Congres 2019: doelen en financieringsmogelijkheden van Fryslân

Het Duurzaam Gebouwd Congres pakt in 2019 de ambities en plannen van provincie Fryslân beet. Reden te meer om de doelen van de provincie in het kader van duurzaamheid en subsidiemogelijkheden onder de loep te nemen

Doelen van provincie Fryslân

Provincie Fryslân heeft in het kader van verduurzaming diverse doelen om na te streven. Zo moeten er zo’n 270.000 woningen moeten verduurzaamd worden en moet er in 2030 bijna 50% CO 2 -reductie plaatsvinden. Daarnaast zijn er natuurlijk landelijke doelstellingen om na te streven.

Zo moeten we van het aardgas af en zien we in het klimaatakkoord dat daar de nodige stappen voor worden ondernomen. 110.000 corporatiewoningen moeten voor 2021 gasloos zijn en in dat jaar komen gemeenten tevens met een wijkvoorwijk-aanpak. Deze moet duidelijk maken welke wijk wanneer aan de slag gaat.

Financiële mogelijkheden en subsidies

Naast subsidies als SDE+ en MIA/Vamil zijn er specifieke subsidies die voor de provincie gelden, binnen de kaders van duurzame energie & milieu en wonen en leefomgeving. Zo zijn er subsidies voor ‘Asbest eraf, PostcodeRoos erop’ en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, dat zich richt op projecten met energiebesparing of duurzame energieproductie. Daarnaast zijn er mogelijkheden rondom het financieren van herbestemmingen en sloop. Voor de verduurzaming van woonhuizen ontving de provincie van het Rijk een subsidie van € 12 miljoen. Het is nu nog erg kostbaar om je huis te verduurzamen, de provincie ziet hierin oplossingen door industrialisatie en andere slimme technieken in te zetten om het wellicht goedkoper te maken voor de bewoners.

