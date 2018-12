Duurzame energie en onderhoudscontract voor NEN in Delft

Duurzaam Gebouwd-partner Schone Energie plaatste in opdracht van Mijn Onderneming Duurzaam zonnepanelen op het hoofdkantoor van de NEN in Delft. Adore Montage Zonnepanel nam als moederbedrijf van Schone Energie de uitvoering voor haar rekening.

Foto: Herman Zonderland Fotografie, via Schone Energie BV

Bijzonder aan het project is het onderhoudscontract dat is afgesloten. Schone Energie blijft 5 jaar verantwoordelijk voor de zonnepanelen die zijn geïnstalleerd op het dak van het hoofdkantoor van de NEN in Delft. “Daar zijn we natuurlijk trots op”, laat algemeen directeur Vincent Marshall van Schone Energie weten. “Dit betekent dat onze kwaliteit en expertise van zonnepaneleninstallaties niet onopgemerkt is gebleven. Het betreft 226 panelen met een opwekking van in totaal 80.000 Wattpiek.”

De uitvoerende tak, Adore Montage Zonnepanelen, heeft onder andere projecten uitgevoerd voor postsorteercentra van PostNL. “Met een uitvoerende capaciteit van 15.000 zonnepanelen per maand behoren zij tot het grootste montagebedrijf in zonnepanelen van Nederland en België. We zijn daarom blij met deze erkenning en gegunde opdracht.”