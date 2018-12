Duurzaam Gebouwd Congres 2019: infographic Fryslân deel 2

Eerder gaven we je al inzicht in onder andere het aantal woningen in Fryslân, de hoeveelheid duurzame energie die al wordt opgewekt en de doelstellingen rondom energieneutraliteit. In dit tweede artikel praten we je bij over de stip op de horizon omtrent de energievraag en het programma Energietransitie.

Om met laatstgenoemde te beginnen: met 20 gemeenten en bijna 650.000 inwoners werkt de provincie Fryslân aan het kantelpunt voor de energietransitie. In de Friese Energiestrategie staan korte, middellange en lange termijn doelstellingen opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast worden diverse strategieën en systeemopties uiteengezet, waaronder all-electric, duurzame warmtenetten, groen of synthetisch gas en vast biomassa.

In de eerder gepubliceerde infographic lezen we verder over hoe de energievraag in 2015 eruitzag en hoe dit zich verhoudt tot 2050. Zo lezen we dat de totale energievraag in 2015 nog 60 PJ bedroeg en dat dit in 2050 wordt teruggebracht naar 37,8 PJ. In dat jaar is de hernieuwbare energie 29,8 PJ: een restopgave van 8 PJ.

In de infographic lees je verder nog hoe de CO 2 -uitstoot zich verhoudt per sector en hoeveel ton de gebouwde omgeving in Fryslân uitstoot. Verder zie je de verdeling tussen uitstoot in woningen, commerciële dienstverlening en publieke dienstverlening.

Download de infographic.

Is je interesse gewekt en wil je er bij zijn op 14 februari in Leeuwarden?

Registreer je dan voor toegang!

Registreren