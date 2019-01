Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar Decathlon Middle East 2018

VIRTUe, het studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de zesde plaats bereikt in de Solar Decathlon Middle East 2018. Dat deden ze met het duurzame appartementencomplex LINQ.

In het Duurzaam Gebouwd Magazine #42 interviewden we het team van VIRTUe en diverse partners over de deelname aan de Decathlon. In het artikel lees je meer over de samenwerking onderling, de duurzaamheidsmaatregelen en de uitdagingen die samenhangen met het bouwen op de plaats van bestemming.

De Solar Decathlon Middle East 2018 is inmiddels ten einde en het team scoorde 862.38 van de mogelijke 1000 punten. Op de eerste plaats eindigde Virginia Tech (Verenigde Staten) en de tweede plaats werd veroverd door UOW (Australië). De derde plaats werd ingenomen door Baitykool uit Frankrijk.

VIRTUe scoorde vooral hoog op de onderdelen Communication (communicatie) en Sustainable Transportation (duurzaam transport). Lees op de website van VIRTUe meer over de behaalde scores en lees het Duurzaam Gebouwd Magazine voor meer informatie over het bouwwerk en de uitdagingen.

Foto door: Bart van Overbeeke