Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban Energy

Onderzoek of ontwikkel jij producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en/of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? En dat alles voor de gebouwde omgeving? Dan is de subsidie Urban Energy mogelijk interessant voor jou!

Op donderdagochtend 14 maart in het Planetarium in Amsterdam organiseren TKI Urban Energy en RVO.nl een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling Urban Energy. Tijdens deze bijeenkomst wordt praktische informatie verstrekt over deze subsidieprogramma's, zoals procedures, criteria etc., en natuurlijk geven we jou de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kun je jouw projectidee alvast toetsen, en word je in de mogelijkheid gesteld om in contact te worden gebracht met mogelijke samenwerkingspartners, ter plekke of later.

De Urban Energy subsidieregeling richt zich specifiek op innovatieprojecten op de volgende thema’s: De opwekking van zonne-energie via PV-technologieën (cellen, panelen, folies & halffabricaten) en via zonnecollectoren, integratie van zonnestroomsystemen op daken, in gevels en ook in het buitengebied, civiele infrastructuur en op water (drijvende systemen). Gecombineerde en geïntegreerde apparaten voor duurzame warmte/koude en een aantrekkelijk binnenklimaat. Oplossingen die bijdragen aan een flexibele energie-infrastructuur en regelsystemen en -diensten die bijdragen aan een stabiele, duurzame en betrouwbare energievoorziening.

Binnenkort geven we je meer informatie over de bijeenkomst. Voor nu: save the date, 14 maart 2019!