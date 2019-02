Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Ben jij een ondernemer en/of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Jij kunt dan in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+.

In de komende jaren moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasloos gemaakt worden. Voorbereidend op aardgasloos kunnen woningen al aardgasloos-ready worden gemaakt. Aardgasloos-ready betekent dat woningen qua bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken gereed zijn voor afkoppeling van het aardgasnet en aansluiting op een alternatieve energiestructuur. Die afkoppeling van het aardgasnet en koppeling aan de nieuwe energie infrastructuur kan later zonder grote inspanningen en overlast voor bewoners plaatsvinden.

Nu vraag je je misschien af welke onderwerpen er zoal voorbijkomen binnen het thema ‘Innovaties ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’. Wij maken het concreet voor je. Ben je bezig met onderstaande elementen, dan is het tijd om je agenda erbij te pakken en alvast een van de bijeenkomsten te noteren:

• Integratie van basisproducten en componenten in prototypes van standaardoplossingen voor aardgasloze woningen, gebouwen en energie infrastructuur in wijken

• Gestandaardiseerde en geoptimaliseerde totaalpakketten voor specifieke woningtypen

• Hulpmiddelen en instrumenten bij de ontwikkeling en realisatie van aardgasloze woningen, gebouwen en wijken

Save the date

Wil je de kwaliteit van jouw projectidee verbeteren en meer kans maken in de tender? Reserveer een plek bij een van de bijeenkomsten. Ze vinden in maart plaats op diverse locaties in het land. Je kunt je binnenkort gratis inschrijven via onze website. Handig is om ook je projectpartners mee te nemen.

• Donderdag 14 maart: Planetarium Amsterdam

• Woensdag 20 maart: Nieuwe buiten sociëteit Zwolle

• Donderdag 21 maart: Seats2Meet Eindhoven Strijp-S

Hier vind je meer informatie over de themabijeenkomsten.