Veranderend energielandschap bij Energie Café

Duurzaam Gebouwd-partner Solarclarity organiseert op 23 mei een Energie Café. Tijdens de bijeenkomst staat het veranderende energielandschap centraal.

Het is de allereerste keer dat het Energie Café wordt georganiseerd, in de avonduren in Weesp. Van 19.00 uur tot 21.00 uur staat het Energy Management Experience Center in het teken van het gezamenlijk versnellen naar de energietransitie. Wat zijn duurzame trends en ontwikkelingen van het moment en waar liggen de kansen?

Het Café is een idee van Peter Desmet, oprichter van Solarclarity en Lars Sørensen, dagvoorzitter en onder andere bekend van BNR Nieuwsradio. Andere sprekers zijn hoogleraar Arno Smets en founder Frits Verhoef van THE FCTR E.

Op de website van Solarclarity vind je meer informatie over het programma en vind je de mogelijkheid om je aan te melden.