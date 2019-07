De rol van de compacte zonneboiler in de energietransitie

Onbekend maakt onbemind. Daar lopen veel duurzame ontwikkelingen tegen aan in de conservatieve bouwsector. Zo ook een nieuw type zonneboiler, waarbij het opslagvat geïntegreerd is in de collector op het dak van de woning. De oplossing kan huizen eenvoudig verduurzamen en pakt daarmee een rol in de energietransitie.

"De compacte zonneboiler heeft maar twee aansluitingen: één waterleiding voor koud erin en één voor warm eruit", vertelt Emiel van Riel van SOWISE. "Door de druk stroomt het warme water naar de douche. Daar komt geen pomp of regelinstallatie bij kijken. Uniek in zijn eenvoud. Er is daarom ook geen onderhoud nodig. Hij is eenvoudig aan te sluiten op de bestaande cv-combiketel, boiler of geiser, die als naverwarming kunnen dienen in de donkerste koude dagen van het jaar." Als de cv-ketel in de toekomst vervangen wordt door een warmtepomp, kan de zonneboiler daarop aangesloten worden. "Het is daarom een echte no regret maatregel voor woningcorporaties. Een compacte zonneboiler is zo groot als 2 zonnepanelen, maar levert de energie vergelijkbaar met 7 panelen, zo’n 1.500 kWh. Hij past op nagenoeg elk dak. Het gewicht van de 160 liter warm water is zelden een probleem."

Kostenefficiënt verduurzamen