Twee innovaties in één nieuw zonnepaneel

Voor een verstandige keuze van een zonnepaneel kies je uit meerdere variabelen, met veel aandacht voor de hele levensduur. Precies die argumenten gelden voor dit nieuwe zonnepaneel met halfcut cells en multi wire.



De zoektocht naar het beste zonnepaneel voert je langs onderdelen, prijzen, prestaties en kwaliteit. Bovendien heeft het aanbod aan zonnepanelen zich de afgelopen maanden stevig ontwikkeld en uitgebreid, aldus producent Autarco. En dat vooral dankzij de steeds verdergaande innovaties, waardoor een aantal nieuwe technieken de markt betreden.

Zo maken veel aanbieders inmiddels 5 busbars halfcut panelen, maar Autarco heeft die stap overgeslagen. Met Silverpoint en multi-wire halfcut zonnepanelen zijn er meer geavanceerde technologieën beschikbaar.

Garantie

De keuze van Autarco om direct over te gaan naar multi-wire technologie gaat niet alleen over de laagste prijs per Wp of het hoogste nominaal vermogen per paneel. De fabrikant wil zonnepanelen bieden die een perfecte mix vormen tussen prijs enerzijds en lange-termijnprestaties anderzijds, zonder daarbij in te leveren op betrouwbaarheid. Het is de ambitie van Autarco om tot een zo laag mogelijke prijs per kWh voor de gehele levensduur van een systeem te komen. Daarbij wil Autarco altijd kunnen voldoen aan de strenge eisen van de eigen kWh-garantie.

Risico’s

Deze benadering heeft Autarco doen besluiten geen 5 busbars halfcut zonnepanelen op de markt te brengen en meteen over te stappen naar Silverpoint en multi-wire technologieën. De extra 5 Wp die 5 busbars halfcut zouden opleveren, wegen volgens deze fabrikant bij lange na niet op tegen de extra risico’s die voortkomen uit het verdubbelen van het aantal gesoldeerde verbindingen van de busbars.

De combinaties van twee innovaties - multi-wire en halfcut cells - in één paneel is terug te vinden in de nieuwe MHE serie van Autarco, met het 120-cell 335Wp paneel als vaandeldrager.

Met de halfcut technologie worden de cellen die het zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit in tweeën gesplitst, waarmee er dus 120 cellen in een standaard paneel geplaatst worden. Omdat de afmetingen van de cellen kleiner zijn, is het ampèrage lager, met minder verliezen tot gevolg.

Deze panelen zijn verder minder gevoelig voor opbrengstverlies door schaduw, zodat er hogere opbrengsten gehaald kunnen worden dan met reguliere panelen.

Dunne, ronde geleiders

Multi-wire is een compleet nieuwe techniek vergeleken met traditionele busbars. Waar het aantal busbars de afgelopen jaren geleidelijk opliep van 3 naar 4 en 5, is dit een grote stap vooruit in zowel het productieproces als het eindresultaat. Er worden dunne, ronde geleiders gebruikt in plaats van de platte busbars. Dit maakt dat er minder zonlicht weerkaatst wordt en er een betere uitstraling is, waarbij de geleiders minder aanwezig zijn.

Doordat er tijdens het solderen met lagere temperaturen wordt gewerkt en er minder druk op de panelen wordt uitgeoefend, is er minder risico op incorrecte verbindingen en microcracks.

Naast het verkleinen van het risico op productiefouten, hebben eventuele defecten ook minder impact als ze zich toch voordoen. Met negen geleiders in plaats van vijf, zal een defect slechts 1/9 deel van een cel beïnvloeden in plaats van 1/5. Dus ondanks dat er met deze technologie meer verbindingen gemaakt worden, liggen de risico’s lager.

