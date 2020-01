De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. Het Solarclarity Energie Café speelt daar op in. Wat zijn de duurzame trends en ontwikkelingen van dit moment? Waar liggen de kansen en waar laten we ze liggen?

100% Hernieuwbare Energie

De derde editie van het Energie Café vindt plaats op 30 januari 2020 (19.30-21.30 uur). Benieuwd naar wat je in 2020 kunt doen om 100% hernieuwbare energie te realiseren? Mis dan zeker deze avond niet!

Iedereen die actief wil bijdragen aan de energietransitie is van harte welkom om (gratis) naar het Energie Café te komen.

Naast live muziek, hapjes en drankjes biedt deze inspirerende avond de volgende sprekers:

Lars Sørensen | Eventvoorzitter

Peter Desmet | Pionier in de solar branche

Amelie Veensta I Directeur Beleid Holland Solar

Richard Jongsma I Commercieel Directeur Alfen

Alle verdere info vind je hier.

Het Energie Café wordt één keer in het kwartaal georganiseerd in het Energy Management Experience Center (van 19.30 tot 21.30 uur, Weesp).