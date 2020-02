Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner aangesloten bij Duurzaam Gebouwd. Wij spraken met Eelco de Graaf, directeur van Primagaz Benelux, over de rol van (bio)propaan in een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Wat zijn de kernactiviteiten van Primagaz Benelux?

“Wij zijn leverancier van propaangas in bulk en in cilinders. Zo is gas ook beschikbaar op locaties waar geen aardgasaansluiting aanwezig is. Onze doelgroep is heel divers en omvat onder andere bedrijven, woningen, industrie en boeren. Hoewel wij al jaren leverancier zijn van conventioneel propaan, leveren we sinds april 2018 ook biopropaan. Deze duurzame variant wordt geproduceerd door Neste Biofuels raffinaderij op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam.”

Wat zijn de (duurzame) voordelen van biopropaan ten opzichte van andere soorten gas?

“Biopropaan is een groen gas, waarvan de uitstoot afhankelijk is van de grondstoffen die in het biologisch materiaal verwerkt zijn. Dit kan leiden tot een besparing van 80 procent op CO 2 -uitstoot. Daarnaast is biopropaan geheel identiek aan conventioneel propaan, waardoor het dus gemixt kan worden. Er zijn dus geen wijzigingen in de propaangasinstallatie nodig om over te schakelen op biopropaan. Dat geldt ook voor aardgasinstallaties. Stel je schakelt van aardgas over op biopropaan, dan ben je slechts enkele euro’s kwijt voor enkele nieuwe onderdelen van de cv-ketel. In vergelijking met overschakeling op volledig elektrisch, is dat zeer goedkoop en ook duurzaam, want je gebruikt de bestaande infrastructuur. Overigens zijn wij absoluut voor volledig elektrisch, maar waar dat niet kan, zijn wij de oplossing.”

Wat is voor de klant de afweging om op biopropaan over te stappen?

“Dat is afhankelijk van het type gebouw. Moderne gebouwen die goed geïsoleerd zijn, kunnen prima volledig elektrisch gaan of worden aangesloten op een WKO-installatie. Onze oplossing is voor bestaande en/of grotere gebouwen waar sowieso een vorm van gas moet worden gebruikt. Gezien het politieke besluit om alle woningen van het aardgas af te halen, bieden wij met biopropaan een duurzaam alternatief.”

“Het besluit voor aardgasvrije wijken is voor ons absoluut een kans. Normaliter richtten wij ons alleen op locaties waar geen aardgas beschikbaar is, maar omdat gemeentes nu wijk voor wijk van het gas af moeten, is biopropaan een uitstekende optie om gebruik te blijven maken van de bestaande aansluitingen. We zijn dan ook veel met gemeentes en netbeheerders in gesprek om dit op wijkniveau door te voeren.”

Waarom is Primagaz Benelux partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Biopropaan is een goede optie geworden voor de gebouwde omgeving; het is groen gas met minder CO 2 -uitstoot dat gemakkelijk in gebruik kan worden genomen. Daarnaast willen we voorloper zijn, en blijven, op het gebied van duurzaamheid. Ons doel is om in 2040 al onze conventionele propaan om te zetten in biopropaan, zodat we alleen nog maar groen gas leveren.”

“Dat is een flink karwei, want er zijn niet zoveel bronnen die biopropaan maken. De bron in Rotterdam is de eerste commerciële biopropaan plant ter wereld. Daar komt later nog de biokerosine fabriek van SkyNRG in Delfzijl bij, waar wij biopropaan van gaan afnemen. Er gaan meer komen, maar de uitdaging zit hem vooral in het vinden van voldoende grondstoffen. Biopropaan maakt gebruik van afvalstomen, zoals visafval of gebruikt frituurvet. Daar is lang niet altijd een overschot aan.”

Meer informatie is te vinden op de website van Primagaz.