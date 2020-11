Smart Energy Community maakt werk van energieflexibiliteit

Binnen de nieuwe Smart Energy Community wisselen ondernemers, innovatoren, organisaties en andere belanghebbenden kennis uit over de noodzakelijke flexibiliteit van de energievoorziening van de toekomst. Doe je ook mee?

Nederland wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto’s gaan de gasketel en verbrandingsmotor vervangen en door het hele land zijn steeds meer windmolens en zonneparken te vinden. Zowel het aanbod van elektriciteit als de vraag naar elektriciteit groeit. Maar soms waait het hard en soms nauwelijks.

Het fluctueren van de vraag en het aanbod stelt nieuwe uitdagingen aan de verbindende schakel in het geheel: de elektriciteitsnetten. Om dat op te lossen is het set sleutelwoord ‘flexibiliteit’. Daarmee kan de elektriciteitsvoorziening stabiel worden gehouden en lokale overbelasting worden voorkomen.

Webinars

Slimme energiediensten zullen daarom de komende jaren een enorme vlucht nemen. Zonnestroomsystemen, all electric warmtepompen en laadpalen vragen om slimme aansturing. En ook de slimme inzet van batterijen wordt steeds belangrijker. Dit alles vraagt om een nauwere samenwerking tussen bedrijven uit de energiesector, installateurs en leveranciers van gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van gebouwen.

TKI Urban Energy en Flexiblepower Alliance Network (FAN) nodigen daarom iedereen uit die actief is in, of meer wil weten over de wereld van energieflexibiliteit voor woningen en bedrijfsgebouwen, om zich aan te sluiten bij de Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen.

Er zijn ook al innovators die zich hiermee bezighouden. Op deze pagina vind je er heel veel mooie voorbeelden van.

Om de kennis verder te ontwikkelen, te delen en te verspreiden organiseert TKI Urban Energy begin 2021 drie webinars (aanmelden: klik op de link):

12 januari 2021 (15.00 – 16.00 uur)

Build together! Slim laden van elektrische auto’s bij de woning en op kantoor.

9 februari 2021 (15.00 - 16.00 uur)

Build together! Flexibiliteit bij woningen – waar is de businesscase?

9 maart 2021 (15.00 - 16.00 uur)

Build together! Flexibiliteit bij bedrijfsgebouwen – waar is de businesscase?