Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

Solarus Smart Energy Solutions ontwikkelde een innovatief zonne-energiesysteem voor het produceren van duurzame energie én (direct) warm water. Aan het woord is directeur Niels Stolk: “Met onze panelen brengen we een oplossing op de markt die nét zo betrouwbaar, comfortabel en gemakkelijk te installeren is als de cv-ketel. Maar dan volledig gasvrij!”

“Nederland helpen naar een gasvrije toekomst. Dat is de missie van Solarus en het grotere doel waar ik samen met anderen naar wil streven. We moeten onze planeet anders gaan behandelen, we hebben gewoonweg geen keus. De verschuiving van fossiele naar duurzame energie is heel hard nodig. We moeten met z’n allen investeren, innoveren, samenwerken en veranderingen realiseren. Het liefst nu, vandaag nog!”, aldus Niels Stolk.

“De innovatieve hybride panelen van Solarus leveren vier keer meer directe energie op dan gewone zonnepanelen en zijn een honderd procent duurzame warmwater-oplossing. Het is daarom mijn missie om ervoor te zorgen dat de daken van zoveel mogelijk bedrijfspanden en huizen in Nederland worden voorzien van panelen om zonne-energie én warmte op te wekken. De cv-ketel is dan niet meer nodig. Ik zie geen enkele reden om dit niet te doen. Je bespaart geld en helpt het klimaat.”

Samenwerking

“Solarus is een samenwerking aangegaan met het Spaanse Abora. Door onze krachten en kennis te bundelen, kunnen we een versnelling maken. Daar waar de nadruk altijd sterk heeft gelegen op de ontwikkeling van onze technologie, willen we nu juist gaan ‘doen’. Zo zijn we in april 2020 gestart onder de naam Solarus Smart Energy Solutions, waarbij we ons eerst volledig richten op Nederland.”

“Waar in Spanje de focus voornamelijk ligt op warm water, omdat daar de verwarmingsbehoefte minder is, kunnen we in Nederland écht een stap verder zetten. Door slimme oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld in combinatie met de warmtepomp. Als dat succesvol is, gaan we onze technologie verder uitrollen in de landen om ons heen.”

Volgende stap in de energietransitie

“De zon is de grootste bron van duurzame energie, alleen gebruiken we die bron nog te weinig en vooral niet efficiënt. Zonnepanelen op je dak plaatsen is een mooie eerste stap, maar dat verandert nog niets aan je gasrekening. Terwijl ook juist dát zo belangrijk is. Ik geloof echt dat we met onze PVT-panelen (Photo Voltaisch Thermisch; red.) die licht én warmte benutten, de volgende stap in de energietransitie kunnen zetten.”

“Omdat het dak op een woonhuis maar een beperkt oppervlak heeft, wil je daar natuurlijk zoveel mogelijk energie vanaf halen. Onze hybride panelen zijn precies daarvoor bedoeld. Situaties waar én weinig ruimte is én continu behoefte aan warm water. Omdat ons PVT-paneel dezelfde afmeting heeft als een standaard zonnepaneel, kun je het systeem ook naadloos gebruiken naast andere zonnepanelen.”

ISDE-subsidie

“Onze PVT-panelen leveren met afstand de meeste zonne-energie per vierkante meter. Dat uit zich alleen al in het feit dat je voor ons PVT-paneel, als enige paneel in de Nederlandse markt, een aanzienlijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE subsidie; red.) kunt ontvangen. En dat door de efficiency die maximaal 89% bedraagt. Woonhuizen, hotels, ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven die dagelijks veel warm water nodig hebben, profiteren direct van deze voordelen.”

“Veel installateurs zijn helaas onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden en kiezen dus vaak nog voor de bekende weg. Ze denken nog met een cv-gedachte, met ‘gasgedreven’ oplossingen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat er vorig jaar zo’n 500.000 cv-ketels zijn verkocht en ‘maar’ 30.000 warmtepompen. Dat is echter niet meer nodig nu duurzame systemen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het vraagt om verandering. Want duurzame energie én warm water haal je eenvoudig van het dak. Waar wachten we nog op?”

Voorbeeldprojecten

“Voorop staat dat ik trots ben op elk project dat we realiseren. Omdat we met alles bijdragen aan een duurzamere wereld. Zo gebruikt kaasmakerij Henri Willig in Katswoude onze panelen al zo’n vier jaar. Zij wassen de kaaswrongel met het warme water dat rechtstreeks van de panelen komt. Waar andere PVT-panelen het water opwarmen tot maximaal 40 graden, gaat het paneel van Solarus tot maar liefst 70 graden.”

“In de particuliere markt hebben we een mooi project gerealiseerd in samenwerking met STIEBEL ELTRON. Zij hebben een duurzame oplossing ontwikkeld, waarbij de warmtepomp, de warmteterugwininstallatie en de warmwaterboiler zijn samengebracht in één innovatieve unit, zonder buitenunit van de warmtepomp. In combinatie met de PVT-panelen van Solarus op het dak zorgt deze totaaloplossing voor een volledig energieneutraal woonhuis, waarbij duurzame energie wordt opgewekt en het huishouden van warm water wordt voorzien. Nét zo betrouwbaar en eenvoudig als de cv-ketel. Laten we niet afwachten, de technologie is er, nu moeten we doorpakken!”

Samenwerking is de uitdaging

“Om over dertig jaar volledig energieneutraal te zijn, moeten we nú de blokkade weghalen. Negen van de tien keer gaat dat om een geldkwestie, dus de initiële kosten van de investering, en ook om onwetendheid. Met de huidige technologieën en de stimuleringsmaatregelen van de overheid in de vorm van subsidies, zie je dat de uiteindelijke maandlasten voor zowel bedrijven als particulieren nagenoeg gelijk blijven. Veel mensen weten dat niet.”

“Door eigen stroom en warm water te produceren, betaal je niet meer aan je energiemaatschappij, maar los je af aan je financierder of maak je zelf rendement op je spaargeld. Hierdoor komt de investering altijd naar je toe. Laat je dus niet tegenhouden door paybacks. Investeren in een gasvrije toekomst is een goede investering en betaalt zich altijd terug!”

“Daarnaast denk ik dat een stuk educatie van installateurs van cruciaal belang is. Als zij goed op de hoogte zijn van de technologieën en alternatieven voor de cv-ketel én hoe zij deze kunnen combineren, zullen zij daar eerder voor kiezen. Uiteindelijk draait het allemaal om samenwerking. Met alleen onze panelen zijn we er niet. Ik zie samenwerking dan ook als een mooie en vooral cruciale uitdaging om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Laten we geen resources verspillen... Het benutten van duurzame energie uit zon, wind en water, dus uit alles wat er al is, is onze mooiste energievoorziening.”

Verdere info

Solarus Smart Energy Solutions

085 - 065 92 07

info@solarus.com