2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in Friesland

Op zoek naar aardwarmte waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd, bouwt Bouwgroep Dijkstra Draisma in een consortium mee aan een nieuw aardwarmtenet in Leeuwarden. Daarbij reikt men tot een diepte van 2,7 kilometer. Na het recent aanbrengen van de boortoren kan het boren eind deze week beginnen.

Sinds begin mei wordt in Leeuwarden gewerkt aan een groot aardwarmteproject: Warmte van Leeuwarden. Bert Wassink, wethouder voor energie en duurzaamheid van de gemeente Leeuwarden kijkt uit naar deze technologische doorbraak in zijn gemeente: “Wat zou het mooi zijn als aardwarmte juist in Leeuwarden een reëel alternatief voor aardgas kan worden bij het verwarmen van onze woningen en bedrijven.”

Ver onder het aardoppervlak, op zo’n 2,7 kilometer diepte, is een warmtebron aanwezig. Warm water uit deze bron kan worden opgepompt en kan uitstekend worden ingezet om woningen en gebouwen te verwarmen. Het afgekoelde water gaat een stukje verderop weer terug de aarde in om daar weer op te warmen.

Dat levert 100% hernieuwbare én betrouwbare energie op, want aardwarmte is niet afhankelijk van weersomstandigheden. Het project Warmte van Leeuwarden start eind deze week met een boring die moet uitwijzen of de warmtebron geschikt en bruikbaar is. Als dat zo is, kan de aanleg van een warmtenet beginnen. Het project gaat warmte leveren die gelijk staat aan de warmtevraag van 6.000 tot 8.000 woningen.

Geocombinatie Leeuwarden

In 2013 startte Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) met de oriëntatie en verkenning van het aardwarmteproject in Leeuwarden. Na het ontvangen van de opsporingsvergunning en de beschikking van de SDE subsidie ging BGDD in 2017 samenwerken met Ennatuurlijk. In januari 2020 traden ook Shell en Energie Beheer Nederland toe tot het consortium. Deze Geocombinatie Leeuwarden (GCL) wil de duurzame warmtebron aansluiten op een nieuw aan te leggen warmtenet. Ivar Nijenhuis, directeur van GCL: “Geocombinatie Leeuwarden en Ennatuurlijk ontwikkelen tegelijkertijd een aardwarmtebron én een nieuw warmtenet in de gebouwde omgeving. Ik ben er supertrots op dat de aandeelhouders van Geocombinatie Leeuwarden hebben besloten om dit project te realiseren.”

In Nederland wordt aardwarmte al gebruikt in de glastuinbouw, maar in de gebouwde omgeving nog niet op grote schaal. Het gebruik van aardwarmte is een essentiële schakel in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In potentie kan aardwarmte voorzien in ongeveer 26% van de totale warmtevraag van alle huizen en gebouwen, blijkt uit recent onderzoek naar aardwarmte van EBN. Wethouder Wassink van Leeuwarden onderschrijft de noodzaak van het benutten van aardwarmte voor gebouwen: “We staan gezamenlijk voor een grote opgave. In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Daarvoor moeten we op zoek naar alternatieve, duurzame warmtebronnen. Aardwarmte is zo’n duurzame warmtebron.”

Het nieuwe warmtenet zal in eerste instantie warmte leveren aan ziekenhuis MCL en het Friesland College, aldus de Leeuwarder Courant (17 juli 2021). Later komen mogelijk ook duizenden woningen aan de beurt. Het project wordt verder toegelicht met het filmpje op deze webpagina.

Bron tekst en foto: Bouwgroep Dijkstra Draisma; Leeuwarder Courant