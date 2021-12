Alles over verduurzaming en renovatie bedrijventerreinen

In een reeks van webinars gingen experts van TKI Urban Energy en diverse marktpartijen diep in op het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen. Ontdek ook alle kansen die er liggen, welke verbindingen je kunt maken en de slimme oplossingen waarvan je het bestaan nog niet kende.

De kansen voor verdere verduurzaming van bedrijventerreinen zijn enorm. Om kennis te delen en de transitie te versnellen, organiseerde TKI Urban Energy vier webinars over dit onderwerp. Diverse experts vertelden over onder andere de kansen voor warmte- en koudeuitwisseling, de mogelijkheden voor elektrificatie van bedrijventerreinen met slimme oplossingen en de realisatie van energyhubs.

In een uitgebreid digitaal magazine lees je een ruime terugblik op de webinarreeks. Je ontdekt daarin hoe het toekomstbestendig maken van gebieden er in de praktijk aan toe gaat, welke partijen met elkaar moeten praten om energie-uitwisseling mogelijk te maken en welke praktijkvoorbeelden je inspireren.

Warmte en koude

Zo zijn er nu al in overvloed kansen voor warmte- en koudeuitwisseling tussen gebouwen en gebieden. Door kundig gebruik te maken van restwarmte kunnen buren en nabijgelegen panden profiteren van energie die anders verloren gaat. Mark Welle (Kuijpers) vertelt: “Het distributiecentrum van Hitachi in Zaltbommel, met productiecapaciteiten en kantoor, maakt gebruik van een duurzame WKO-installatie. Die is dusdanig goed geïsoleerd dat de koelvraag hoger is dan de warmtevraag. Er wordt veel warmte in de grond gestoken en die kansen kun je oppakken om buren te voorzien van energie. We onderzoeken met Hitachi welke kansen er zijn en denken onder andere aan het verkopen van energie aan de buren.”

Slim delen

Een andere kans op een bedrijventerrein is het slim delen van elektriciteit nu het net overbelast is. Soms kunnen bedrijven daardoor niet eens meer een plek bemachtigen op een industrieterrein. Innovatie-analist Jasmijn Kleij (TKI Urban Energy): “Je moet het dan gaan zoeken in een goede afstemming van vraag en aanbod van elektriciteit. Dat kan binnen één bedrijf gebeuren, maar ook collectief op een bedrijventerrein. Zo kan de duurzame zonne-energie van het ene bedrijf de productieband van een ander bedrijf voeden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van stroom moet je die processen wel kunnen stilleggen of juist aanzetten. Ook laadpalen kun je zo slim afstemmen op vraag en aanbod van de beschikbare energie.”

TKI Urban Energy & Duurzaam Gebouwd