Bodem en water vormen basis omvangrijk Haags warmtesysteem

De Gemeente Den Haag heeft de eerste, grote duurzame warmteconcessie vergund aan Eteck, de grootste landelijke leverancier van warmte en koude. Door de ondertekening van een concessieovereenkomst wordt alle toekomstige nieuwbouw in het gebied Laakhavens de komende dertig jaar voorzien van duurzame en betaalbare warmte en koude.

Het Laakhavengebied is onderdeel van het Central Innovation District van Den Haag en een binnenstedelijke herontwikkeling van formaat. In het gebied bij station Holland Spoor en rond de oude Haagse binnenhaven (Laakhaven) zullen de komende jaren veel ontwikkelingen plaatsvinden met ruimte voor wonen, werken, studeren, ontspannen, winkelen en veel groen. In dit gebied worden al meerdere grootschalige gebouwen op duurzame wijze verwarmd door Eteck. Het bedrijf heeft nu ook de opdracht en het exclusieve recht gekregen om in dit gebied een laagtemperatuur warmtesysteem te ontwerpen, realiseren en exploiteren.

Om de gebouwen te verwarmen, worden collectieve Warmte Koude Opslag (WKO)-systemen aangelegd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van warme en koude bronnen in de bodem. Bovendien wordt de warmte benut uit het oppervlaktewater van de Laakhaven (het kanaal op de foto boven). Samen voorzien deze bronnen de toekomstige gebouwen van vloerverwarming en -koeling én warmtapwater. De opwekking en levering van betaalbare warmte en koude gaat samen met een zeer hoge energieprestatie en CO 2 -reductie.

“Dit is een belangrijke stap in de warmtetransitie en een succes voor zowel de gemeente Den Haag als Eteck”, aldus Tim Rijkhoek, ontwikkelaar bij Eteck. “De concessie Laakhavens is er eentje van grote omvang en is in Nederland op deze schaal nog nauwelijks voorgekomen. We zijn dan ook zeer trots om alle eindgebruikers binnen Laakhavens straks van een comfortabel en duurzaam binnenklimaat te mogen voorzien.”

Klanttevredenheid

De gemeenteraad heeft het Warmteplan Laakhavens eind vorig jaar vastgesteld. Alle nieuwbouwontwikkelingen in het warmteplangebied worden door dat besluit aangesloten op een duurzaam warmtesysteem van Eteck. Naast een zo’n duurzaam mogelijke voorziening hebben zowel de gemeente als Eteck aangegeven binnen Laakhavens te streven naar maximale klanttevredenheid. Bij de aanbesteding was betaalbaarheid en klanttevredenheid een harde eis. Voor de bewoners is een korting op de standaard vastrechttarieven voor warmte en koude vastgesteld. Ook is er vastgelegd hoe optimale klanttevredenheid bij de uiteindelijk eindgebruikers te bereiken.

Maximale impact

Het comfort van de eindgebruiker staat voorop, stelt een woordvoerder van Eteck. Voor hen wil Eteck dat duurzame warmte niet alleen comfortabel en betrouwbaar is, maar ook betaalbaar. Eteck gaat verder voor nul CO 2 -uitstoot en nul gebruik van fossiele brandstoffen en streeft zo naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag.

Met meer dan 250 projecten in de woningbouw en commercieel vastgoed, met in totaal bijna 65.000 (woning equivalente) eindgebruikers onder contract, is Eteck al de grootste leverancier van duurzame lokale warmte en koude in Nederland. Een ander voorbeeld van een recent gecontracteerd project is de Waldo Tower (op de voorgrond, foto boven).

Bekijk ook het filmpje van de ondertekening met de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren, Etecks ceo Michiel van den Berg en Petran van Heel (teamlead ontwikkeling Eteck).

Meer informatie: www.eteck.nl.