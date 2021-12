Nieuw hybride warmtesysteem: combi van WKO met stadswarmte

In Nijmegen wordt binnenkort een lokale warmte- en koudeopslag (WKO) gecombineerd met de al aanwezige stadswarmte. Dit nieuwe hydride warmtesysteem wordt in 2024 door Vattenfall en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling aangelegd voor driehonderd nieuwbouwwoningen aan het Waalfront (foto boven).

De nieuwe duurzame oplossing voor warmte en koude in Nijmegen, een hybride WKO, gaat de woningen in het Waalkwartier, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Waalfront, voorzien van verwarming, warm water en koeling. Hierdoor wordt op een zo duurzaam en robuust mogelijke manier invulling gegeven aan de warmte- en koudevraag in de woningen.

Er komen twee bronnen van ongeveer tachtig meter diep, waaruit Vattenfall met behulp van een grote warmtepomp warm en koud water oppompt. De warmte en koude zorgt voor het verwarmen en koelen van de woningen, terwijl de aanwezige stadswarmte dankzij de hogere temperatuur warm tapwater levert. Bij zeer koud weer kan de stadswarmte als back-up warmtesysteem dienen voor het verwarmen van de woningen.

Hittestress en koeling

Ondertussen is ook de vraag naar koeling in woningen groeiende, zo weet Arno van Gestel, commercieel directeur Vattenfall Warmte Nederland: “Vanwege de steeds langduriger zomerwarmte worden er strengere eisen gesteld aan de maximale binnentemperatuur binnenin de woningen. Met name in hoogbouw met appartementen kan door de zoninval op de ramen in de zomer hittestress optreden. Koeling is dan essentieel. Wij investeren daarom in slimme oplossingen, bijvoorbeeld door het combineren van technieken zoals WKO en stadswarmte. Zo creëren we een duurzaam warmte- en koudesysteem met de robuustheid van stadswarmte.”

Zicht op het toekomstige Waalfront, waarin de nieuwe woongebieden zijn ingetekend.

“Als BPD maken wij in onze Nijmeegse gebiedsontwikkelingen al jaren gebruik van het duurzame stadswarmtenet”, vervolgt Jeanet van Antwerpen, regiodirecteur BPD. “In het Waalkwartier zetten wij een volgende stap in de toepassing van efficiënte en integrale energieconcepten. De innovatieve oplossing van Vattenfall biedt op termijn een CO 2 -uitstootvrije energievoorziening, die past bij onze duurzaamheidsambities en bijdraagt aan een prettig leefklimaat voor onze toekomstige bewoners. Bijkomend voordeel voor bewoners is dat deze warmte- en koudevoorziening geen onderhoud met zich meebrengt. De installatie bevindt zich niet in de eigen woning en onderhoud wordt geregeld door Vattenfall.”

Biodiversiteit

Het Waalkwartier is het laatste deelgebied van de grootschalige gebiedsontwikkeling Waalfront, en ligt aan de Waal tussen de Waalhaven en Park Fort Krayenhoff. Het wordt een natuurinclusief woongebied met woningen voor uiteenlopende huishoudens: van sociale huur- en koopappartementen tot middeldure huurwoningen en koopwoningen. De te realiseren warmte- en koude-installatie en de bronnen voor deze woningen kunnen ook worden ingezet voor de toekomstige eigenaren in de volgende bouwfasen van het Waalkwartier.

Naast de duurzame warmte en koude-voorziening is het gebied rijk aan biodiversiteit: de daken worden groen met hier en daar een royaal dakterras. Verder komen er tal van nestkastjes en het binnengebied krijgt een groene, natuurlijke inrichting waar hemelwater lokaal wordt opgevangen.

Naar verwachting kunnen in 2024 de eerste bewoners hun nieuwe woning betrekken. De koopwoningen zijn binnenkort te bekijken via www.iriswoont.nl; de huurwoningen worden te zijner tijd via BPD Woningfonds aangeboden.

Bron tekst en foto's: persbericht Vattenfall en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling