Ontdek ook Efficiency-as-a-Service, een vernieuwend businessmodel achter winnende proposities voor efficiënte gebouwen in Europa. In een webinar over dit onderwerp wordt dieper ingegaan op de toepassing van dit businessmodel in warmte en in juridische aspecten van een servitisation-overeenkomst.

De Nederlandse en Europese markten voor het verwarmen van utiliteitsgebouwen zijn volop in ontwikkeling. Naar schatting wordt ongeveer vier procent van de totale Nederlandse CO 2 -uitstoot veroorzaakt door het energieverbruik van utiliteitsgebouwen. Er is op dit gebied veel winst te behalen voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen, terwijl actuele regelgeving de markt dwingt om dit jaar significante stappen te zetten, denkende aan de eis voor minimaal energielabel C voor alle kantoren per 1 januari 2023. Dit biedt unieke kansen voor innovatieve proposities van warmtetechnologieën en -diensten.

Barrières wegnemen

Voor de eigenaren en gebruikers van utiliteitsgebouwen zijn er diverse barrières die de overgang naar moderne en efficiëntere warmtevoorziening kunnen belemmeren. Denk aan hoge kosten vooraf, technische complexiteit, onzekere opbrengsten en concurrerende investeringsprioriteiten. Innovaties van businessmodellen, zoals Efficiency-as-a-Service, kunnen deze barrières voor klanten wegnemen. Ze bieden kansen voor technologie- en serviceleveranciers om de winnende proposities van morgen te ontwikkelen.

Op 8 februari organiseert EIT InnoEnergy het webinar ‘Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse gebouwen’ met gastsprekers van consultancy Delta-EE en juridische energiemarkt-specialisten van HVG Law. Het innovatieve businessmodel zal vanuit diverse invalshoeken worden belicht en dat speciaal voor Nederlandse marktpartijen die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van warmte als een dienst.

De volgende onderwerpen zullen onder meer aan bod komen:

Aankomende Warmtewet 2.0; waarom deze van belang is voor aanbieders van warmte aan utiliteitsgebouwen en wat de mogelijke implicaties kunnen zijn.

Juridische aspecten bij het implementeren van servitisation, zoals opstalrecht en off-balance proposities.

Hoe met behulp van het Heat-as-a-Service businessmodel concurrerende proposities voor efficiënte warmte kunnen worden aangeboden.

Toepassingen van het Heat-as-a-Service businessmodel elders in Europa.

Gastsprekers

Lindsay Sugden, Head of Heat Delta-EE

Lindsay is Head of Heat Research by Delta-EE en heeft veertien jaar ervaring in het werken met klanten in de Europese warmtesector. Ze geeft leiding aan het Delta-EE Heat research services team. Haar team ondersteunt fabrikanten, energiebedrijven, beleidsmakers en andere stakeholders in de industrie in het grijpen van de laatste warmtemarktontwikkelingen, van decarbonisatie tot digitalisering en de convergentie van de elektriciteits- en de warmtemarkt. Sugden heeft een 1e klas (honors) en PhD in Geowetenschappen van de Universiteit van Edinburgh.

Jacqueline Feld, advocaat / senior manager Energy & Utilities bij HVG Law

Jacqueline is als advocaat werkzaam bij HVG Law in het Energy & Utilities team in Amsterdam. HVG Law is onderdeel van het wereldwijde EY Law netwerk. Ze heeft ruim elf jaar ervaring als advocaat in de energiesector en adviseert nationale en internationale ondernemingen bij overnames, duurzame energieprojecten, contracten en energierecht regulering. Ze was hiervoor werkzaam bij CMS en Norton Rose Fulbright. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht.

Sander Simonetti, advocaat / partner Energy & Utilities bij Habraken Rutten Advocaten

Sander is werkzaam als advocaat partner bij Habraken Rutten Advocaten in Rotterdam. Hij is een ervaren energieadvocaat met meer dan vijftien jaar ervaring in de sector en focust op projecten, transacties, contracten en regelgeving in de energie- en nutssector. Voordat hij bij Habraken Rutten in dienst trad, coördineerde Sander het energieteam van HVG Law en daarvoor was hij werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek en ECN Renewable Energy.

Aanmelden

Wil je meer te weten komen over hoe de winnende businessmodellen van morgen eruit kunnen gaan zien en wat de meest relevante juridische kwesties zijn voor het aanbieden hiervan? Meld je dan aan voor het webinar ‘Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse gebouwen’ (voertaal: Engels) door Delta EE, HVG Law, BASE en EIT InnoEnergy op 8 februari (13.00-14.00 uur) via deze link.