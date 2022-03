Batterij op bouwplaats: veel vermogen in klein jasje

De bouw is hard bezig om het materieel te elektrificeren, maar dan moet er wel voldoende elektriciteit voorhanden zijn. Een oplossing daarvoor is een lokale batterij met veel vermogen, zoals de Big Ass Battery.

De Big Ass Battery biedt een innovatieve oplossing voor het opladen van groot bouwmaterieel en wagenparken, fungeert als noodstroomvoorziening en buffer voor het elektriciteitsnet. Dankzij een hoge energiedichtheid is de batterij zeer compact, kan extreem snel laden en is 100% brandveilig. De batterij valt bovendien onder de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), die naar verwachting op 1 april 2022 ingaat.

Wanneer er sprake is van een beperkte bouwaansluiting kan de Big Ass Battery worden aangesloten op de aanwezige lichte aansluiting en levert zeer zuivere spanning. Wanneer er geen aansluiting is geleverd, kan de batterij ook off-grid worden gebruikt. De grootschalige batterij is voorzien van GPS en G4, zodat de status op afstand gemonitord kan worden.

Stil

De Big Ass Battery bevat een 1,5 MWh batterij in een 10 foot-container, waardoor hij erg compact is en op een standaard parkeerplaats past. De batterij heeft een levensduur van vijftien tot dertig jaar en is vele malen stiller dan een dieselaggregaat. De batterij is onbrandbaar en is dus volkomen veilig in woon- en werkgebieden.

Met de Big Ass Battery is het ook mogelijk om overtollige, groene energie op te slaan en bij tekorten weer terug te leveren, zodat het energienetwerk weer in balans komt. Hierdoor gaat er geen duurzame energie verloren en fungeert de batterij als buffer. Daarnaast biedt Big Ass Battery een oplossing voor bedrijven die gebaat zijn bij een noodstroomvoorziening, zoals ziekenhuizen en datacenters. Met een wachttijd op een elektriciteitsaansluiting van een tot tien jaar, kan de batterij ook een snelle en duurzame oplossing zijn voor bedrijven met capaciteitsproblemen.

Subsidie

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel is nog niet definitief, maar de verwachting is dat deze op 1 april in werking treedt. De Big Ass Battery valt onder categorie A2.6 ‘mobiel batterijpakket voor off-grid stroomvoorziening vanaf 100 kWh’. Hiermee kan de aanvrager tot € 1.000.000 subsidie per jaar ontvangen1.

Deze maand opent Big Ass Battery de deuren van haar fabriek in Nuenen. Rond dezelfde tijd zal de grootschalige batterij te zien zijn langs de A16, waar deze als ‘laadpaal’ fungeert voor de elektrische bouwmachines bij een wegenbouwproject.