Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet een heel duurzame, energieneutrale wijk worden, inclusief volledig geïntegreerd elektrisch vervoer. Een buitenkans voor een energiebedrijf dat zich klaarmaakt voor de toekomst.

De betrokken gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren willen op het terrein een volledig energieneutrale wijk realiseren. Binnen de wijk zijn niet alleen de woningen en gebouwen volledig energieneutraal, maar wordt ook alle energie voor (toekomstig) elektrisch vervoer binnen de wijk opgewekt. Dit gebeurt met ongeveer 4.000 extra zonnepanelen in het openbaar gebied gecombineerd met solar carports en laadpleinen. Voor het project is het integrale team nog op zoek naar een energiebedrijf voor het uitdenken van het energiesysteem van de toekomst.

Pieken en dalen beperken

Het energieconcept Future Grid Crailo gaat nog een belangrijke stap verder. Het wordt een wijk waar de pieken en de dalen op het elektriciteitsnet tot het minimum worden beperkt. Dit gebeurt op zo’n manier dat de wijk in principe zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren en dus zelfvoorzienend is.



Daarnaast is het doel om alleen het hoofdnet te benutten als hier geen enkele vorm van netcongestie is. Liever levert de wijk een bijdrage aan het beperken van de netcongestie in het hoofdnet. Dit alles wordt gedaan met het centraal op wijkniveau slim sturen van warmtepompen, bi-directionele laadpalen, curtailment van de zonnepanelen (tijdelijk beperken) en het inzetten van (wijk)batterijen. Met het project zal maximaal worden geanticipeerd op de komende veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en veranderende energiemarkt.

Een ontwikkeltraject zoals dit vraagt om samenwerking. Om die reden is er een integraal team samengesteld, bestaande uit de lokale netbeheerder Liander, de projectontwikkelaars, Merosch, GEM Crailo en een nog te selecteren energiebedrijf. Verder zijn er verbindingen gelegd met kennis- en onderzoeksinstituten, zodat innovatieprogramma’s aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Ook is er een onafhankelijke, wetenschappelijke klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Utrecht en Liander.

Concessie

Voor de eerste fase van gronduitgifte loopt al een voorselectie voor de ontwikkelende partij. Daarnaast start nu de aanbesteding voor het energiebedrijf. Er is gekozen voor een tweefasencontract, waarbij eerst in een bouwteam wordt gewerkt.

Het energiebedrijf met ervaring, deskundigheid en het beste plan van aanpak wordt uitgenodigd om gezamenlijk het energiesysteem te ontwikkelen. Het ‘winnende’ bedrijf krijgt een concessie voor het realiseren van de energievoorziening (warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen) in de woningen en gebouwen en voor het realiseren van de laadpalen, -pleinen en solar carports in de hele wijk. De realisatie van de wijk start medio 2023 en de exploitatieperiode is 15 tot 25 jaar.

Aanbesteding

Heeft jouw energiebedrijf interesse om deel te nemen aan de aanbesteding (zie TenderNed) voor het energiesysteem of om onderdeel uit te maken van een consortium, laat het dan weten. Voor meer informatie over het projectplan kun je contact opnemen met Ingeborg Vos (projectleider GEM Crailo) i.vos@crailo.nl of Derko Budding (adviseur Merosch) d.budding@merosch.nl.

Voor meer info over de aanbestedingsprocedure kun je contact opnemen met Pauline Bos (aanbestedingsjurist Pro10) bos@pro10.nl.

Meer info over het project vind je op www.crailo.nl en op TenderNed.

