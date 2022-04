Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, waardoor ook wonen weer veel interessanter is geworden. Met het thermische smart grid Bincknet voegt Eneco daar een moderne, duurzame dimensie aan toe.

Het nieuwbouwproject Linck in de Binck is de nieuwste uitbreiding van Eneco’s BinckNet. Het is het vijfde project dat wordt toegevoegd aan dit innovatieve, thermische smart grid voor duurzame warmte en koude. Onlangs tekenden ERA Contour B.V. en Eneco een overeenkomst om 77 (koop)woningen en 4 commerciële ruimten aan de Fokkerhaven in de Haagse Binckhorst te koppelen aan BinckNet.

Het datagedreven BinckNet maakt het mogelijk om uit een mix van lokale bronnen, in combinatie met de kennis uit verbruiksgegevens, nieuwe en bestaande woningen en zakelijk vastgoed op een duurzame manier te verwarmen of te koelen. De energie wordt tevens lokaal opgeslagen. Het project versnelt de energietransitie voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Flexibel

Het slimme netwerk is vanaf 2024 operationeel, waarbij het belang schuilt in het optimaal inzetten van diverse lokale bronnen, afgestemd op de vraag naar warmte en koude vanuit de eindgebruikers. BinckNet zal bovendien flexibel meegroeien in het tempo van de bouw van nieuwe woningen en koppelt uiteindelijk de warmtevoorziening van alle gebouwen in deze stadswijk aan elkaar.

De warmte die nodig is in het gebied wordt lokaal opgewekt en opgeslagen met behulp van warmtepompen en een warmtekoude-opslag (WKO). Daarnaast biedt BinckNet de mogelijkheid om toekomstige lokale bronnen aan te sluiten. Zonder dat er ingrijpende wijzigingen nodig zijn, krijgen ook bestaande woningen, bedrijven en voorzieningen in de toekomst duurzamere warmte en koude uit BinckNet. Zo profiteren de gebruikers van een betaalbare en lokale energievoorziening die zorgt voor een comfortabel binnenklimaat in zomer (koeling!) en winter.

Verbinding

Het sleutelbegrip bij het nieuwbouwproject Linck in de Binck is verbinding tussen bewoners, bezoekers en de mensen die er werken. En ook tussen natuur en mensen. Met zo’n 3.600 planten binnen en buiten het gebouw, ontstaan straks groene gevels, mooie binnentuinen en een prachtig atrium.

De eerste drie nieuwbouwprojecten die vanaf 2024 van Bincknet gaan profiteren, Binck Blocks, Binck City Park en One Milky Way, bestaan uit liefst 1500 woningen. Telkens als er nieuwe woningen worden opgeleverd, kan BinckNet verder worden uitgebreid.

Ontdek ten slotte ‘het geheim’ van Linck in de Binck in dit filmpje:

Bron: Eneco

