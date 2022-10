Het opwekken en leveren van energie komt in de komende decennia in een stroomversnelling terecht. De energietransitie en de recente prijsstijgingen hebben inmiddels iedereen al wakker geschud, maar dit hele speelveld gaat nog veel verder op de schop. Meer daarover vertelt Niels Rood je in zijn Podcast Smart Energy, die in aflevering 8 gaat over warmte, koeling en ook ventilatie.

Met de populariteit van warmtepompen en airco’s, en de verplichting vanaf 2026 om te werken met hybride warmtepompen, wordt het leveren van stroom aan deze apparaten een steeds groter issue. Kan het elektriciteitsnet dat allemaal wel aan, terwijl tegelijkertijd het groeiende wagenpark van elektrische auto’s ook een stijgende behoefte heeft?

Duidelijk is dat de verschillende oplossingen, die Rood de revue laat passeren, een netverzwaring vereisen. Ook je meterkast moet daarbij onder handen worden genomen. Allemaal ontwikkelingen die vragen om honderden miljoen meters aan kabels en een berg vergunningen, die normaal gesproken ook niet zal bijdragen aan de noodzakelijke versnelling. Wat is er dan nog meer mogelijk?

Slimme oplossingen en apparaten die rechtstreeks met elkaar gaan communiceren, vormen mogelijk de sleutel. Veel meer daarover vertelt Niels Rood je in zijn nieuwste Podcast Smart Energy: warmte, koeling en ventilatie.

Beluister nu aflevering 8:

Podcast Smart Energy: warmte, koeling en ventilatie

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.