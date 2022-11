De toekomst van onze energievoorziening bestaat uit een wirwar van oplossingen in een geïntegreerd systeem. Daarin spelen stroom, temperatuur, brandstof en diverse materialen allemaal een rol. Nieuwe opties in dit grid waaraan je misschien nog niet had gedacht, passeren de revue in de nieuwste Podcast Smart Energy: alternatieve energiebronnen.

Waar de ene instelling in een volgende hete zomer verlegen zit om extra koeling in haar pand, kan dat bijdragen aan de vraag naar warmte van een ander. Zo kan in de toekomst ook jouw stroomoverschot een mooie oplossing betekenen voor anderen. Niels Rood: “Als we de gezamenlijke lasten in de meeste gevallen de doorslag kunnen laten geven, houden we hierbij de kosten laag. Zorg er daarom ook voor dat je distributienetwerken niet eindeloos overdimensioneert voor het geval dat je tekort zou komen.” Het zal juist de integratie en samenwerking in het internet of energy zijn, die de pieken en dalen mooi kan beperken.

Groene waterstof

Nu is dat alles misschien nog lastig voor te stellen, maar met de komst van innovatieve energiebronnen en nieuwe productieprocessen, gaat er veel op de schop. Rood: “Nu wordt er veelal grijze en blauwe waterstof gemaakt, maar de productie van het veel schonere groene waterstof wordt snel opgevoerd. Je maakt dan dankzij elektrolyse waterstof uit water, waarbij je alleen zuivere zuurstof overhoudt en geen CO 2 . Dat proces verloopt steeds efficiënter.”

Het belang van waterstof als opslagmedium van elektriciteit is immens. Rood: “Bij een overschot op de energiemarkten kunnen installaties waterstof maken, die inzetbaar is om huizen te verwarmen, voor transport of om er weer stroom van te maken op het moment dat de elektriciteitsvraag wel weer groot is. En wist je dat waterstof in een reactie met zouten een vaste stof oplevert die je gewoon kunt bewaren bij kamertemperatuur?”

Wil je bovendien meer weten over mierenzuur of de thermisch-akoestische warmtepomp? Luister dan naar de dertiende aflevering in de serie podcasts van Niels Rood, die je in zijn voorlaatste podcast over smart energy meer vertelt over alternatieve energiebronnen.

Beluister nu aflevering 12:

Podcast Smart Energy: alternatieve energiebronnen.



Elke vrijdag publiceert Duurzaam Gebouwd een nieuwe Podcast Smart Energy van Niels Rood; beluister ook:

Aflevering 1: businessmodellen gaan veranderen

Aflevering 2: radicale omwentelingen

Aflevering 3: goedkope energie

Aflevering 4: derde industriële revolutie

Aflevering 5: het kostenplaatje

Aflevering 6: energie wordt minder simpel

Aflevering 7: de praktijk

Aflevering 8: warmte, koeling en ventilatie

Aflevering 9: nieuwe regels energiemarkt

Aflevering 10: slim handelen in stroom

Aflevering 11: voorspellen = business

Aflevering 12: blockchain

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.