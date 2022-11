Podcast Smart Energy: kansen voor markt én consument

In de dertiendelige serie Podcast Smart Energy vertelt Niels Rood je welke ontwikkelingen de toekomst van de energiemarkt gaan bepalen. Ontdek ook welke nieuwe mogelijkheden het internet of energy biedt aan consumenten en markt.

Met het fluctueren van de prijzen van stroom en gas kun je dagelijks bepalen wanneer het voor jou slim is die energiestromen in te kopen en te gebruiken. Zo kun je de wasmachine beter niet laten draaien als de prijzen hoog zijn. Zijn de energieprijzen heel laag, stuur dan bijvoorbeeld een lift omhoog om die later te laten dalen en de daarbij vrijkomende bewegingsenergie op te slaan.

Deze slimme omgang met energie kan in de toekomst op tal van manieren plaatsvinden, maar daarvoor heb je wel een ICT-platform nodig. Er zijn al bedrijven die je dat kunnen bieden. Heb je een dergelijk contract met zo’n aanbieder, dan worden de inkoopprijzen aan jou doorbelast. Daarbij kunnen de tarieven voor gas per dag verschillen en die voor stroom per uur. Besef daarbij dat je dan mogelijk niet meer te maken hebt met een traditioneel energiebedrijf, maar dat het kan gaan om een softwarebedrijf met een leveringsvergunning.

Automatisch

Op deze manier ga je ineens heel anders om met stroom en gas. Zodra de tarieven in de markt fluctueren, levert het direct voordeel op om je gedrag aan te passen. Nog mooier is het als er slimme apparaten zijn, zoals wasmachines of auto’s, waarbij de stroomuitwisseling helemaal smart (en automatisch) verloopt. En dat dit ook nog eens gebeurt op basis van de verwachting van jouw verbruik, de weersverwachting en de actuele marktprijzen.

Als gevolg van de klimaatverandering is de hele overgang naar energie zonder CO 2 -emissie veelomvattend. Als je deze ontwikkelingen eenmaal doorhebt, is het destilleren van marktkansen niet meer ingewikkeld. Er zijn in Nederland inmiddels al diverse proeven gaande die interessant zijn voor markt en consument. Waar en wanneer haak jij aan? De mogelijke combinaties van slimme energie met andere slimme systemen zijn eindeloos, zo ontdek je in de dertiendelige serie Podcast Smart Energy van Niels Rood (foto boven).

Beluister nu de hele serie Podcast Smart Energy:



Aflevering 1: businessmodellen gaan veranderen

Aflevering 2: radicale omwentelingen

Aflevering 3: goedkope energie

Aflevering 4: derde industriële revolutie

Aflevering 5: het kostenplaatje

Aflevering 6: energie wordt minder simpel

Aflevering 7: de praktijk

Aflevering 8: warmte, koeling en ventilatie

Aflevering 9: nieuwe regels energiemarkt

Aflevering 10: slim handelen in stroom

Aflevering 11: voorspellen = business

Aflevering 12: blockchain

Aflevering 13: alternatieve energiebronnen

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.