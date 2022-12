Zonnepark zorgt voor enorme verduurzaming Rotterdams kantoorgebouw

Met de installatie van 1600 zonnepanelen op het dak van de parkeergarage bij het Rotterdamse kantoorgebouw Trinity slaat hoofdhuurder PWC een enorme verduurzamingsslag.

Om bij te dragen aan de oplossing van het wereldwijde energietekort en om de belasting op het klimaat te verminderen, heeft PwC samen met vastgoedeigenaren 1 Zone Capital en Flemyn LPP besloten tot de aanleg van het zonnepark. "Het Trinity-gebouw in Rotterdam bood ons een unieke kans om de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs in de praktijk te brengen via slimme technologie, LED-lichtinstallaties, een zonnepark met 1600 panelen en mogelijk een geothermisch verwarmings -en koelsysteem. Bovendien worden deze duurzaamheidsinitiatieven geïmplementeerd binnen een bestaand kantoorgebouw, waardoor de koolstofuitstoot van het project drastisch wordt verminderd", stellen Luigi Gatti Bonati en Mark Valentine van Flemyn LLP. Het energierendement kan oplopen tot 465.000 kWh per jaar, wat gelijk staat aan het energieverbruik van ruim 136 huishoudens. Genoeg om alle kantoorruimtes te voorzien van groene energie.

Groenscherm

Naast de installatie van de zonnepanelen, waarbij de keuze na een aanbestedingsproject is gevallen op Meyer Burger, is er ook uitvoerig nagedacht over de ruimtelijke ontwikkeling rondom Trinity. Om de kwaliteit van de omgeving te garanderen, worden er over de lengte van de installatie groenstroken aangeplant. De stroken fungeren niet alleen als groenscherm voor passanten. Ook de biodiversiteit van de omgeving wordt aanzienlijk vergroot door de nieuwe beplanting. Tussen de panelen komt er een mix van wildbloemen en vaste planten, waaronder de Japanse sierkwee en de olijfwilg. Dit is zowel gunstig voor de insecten en vogels rondom het terrein als voor de waterberging op de locatie.

Duurzaamheidsambities

Het installeren van de zonnepanelen is niet de eerste stap in de grootschalige verduurzaming van het statige pand aan de A16. Zo is de huidige installatie al afgesteld naar de geldende kantooruren. Wanneer er niemand in het pand aanwezig is, wordt er door deze aanpassing minimaal verbruikt. Ook ligt de aanvraag voor de vergunning van een geavanceerde warmte- en koeltepomp bij de gemeente. Dankzij deze pomp kan het pand in de toekomst op een energiezuinige manier verwarmd én gekoeld worden. Rob Klinkert, facility manager bij PWC: "Al jaren zijn wij actief bezig met het verduurzamen van de organisatie en al onze gebouwen. Van circulair inkopen tot het beprijzen van onze CO 2 -uitstoot, we hebben een duidelijke toekomstvisie en heel wat ambities op dit vlak."

Afbeelding boven: 1600 zonnepanelen op het dak van de parkeergarage bij kantoorgebouw Trinity in Rotterdam. Credits: Today's Specials.