Nieuwste oplossingen voor groene waterstofketen

Waterstof biedt een oplossing voor de uitdagingen van de elektrificatie van de industrie. De ontwikkelingen op dit gebied gaan momenteel heel snel. Blijf daarom goed op de hoogte, bijvoorbeeld tijdens de World Hydrogen Summit 2023 in Rotterdam Ahoy (9 - 11 mei). Daar toont Schneider Electric de nieuwste software- en hardware-oplossingen voor de groene waterstofketen.

Het ‘groen’ opwekken van elektrische energie in de vorm van zon en wind is duurzaam, maar deze methode brengt ook een bepaalde onvoorspelbaarheid met zich mee. Waterstof is daarentegen een medium dat groene energie kan opslaan, waardoor je vraag en aanbod beter op elkaar kunt afstemmen. Vandaar dat Schneider Electric samen met AVEVA op 9 tot 11 mei een reeks nieuwe en bestaande toepassingen voor de waterstofmarkt introduceert, waaronder EcoStruxure Automation Expert, Microgrid Advisor en de SM AirSet.

Voorbeeld van een dynamisch proces simulatie model (bron: AVEVA).

Distributie

Voor de vele processen in de waterstofketen is heel veel elektrische energie nodig, die niet alleen duurzaam moet worden opgewekt, maar ook op een veilige en duurzame manier gedistribueerd moet worden. Schneider Electric heeft daarom de AirSeT-reeks van middenspanningsinstallaties ontwikkeld. Deze zijn bestemd voor energiedistributie in elektrische netwerken bij energiebedrijven, eindklanten en producenten.

De AirSeT-reeks van schakelinstallaties is SF6-vrij. Hierdoor is het toepassen en recyclen van het SF6-gas niet meer nodig. Met de AirSeT-reeks is het mogelijk om groen-geproduceerde energie op een duurzame manier te distribueren, waardoor de doelstellingen op het gebied van CO 2 -reductie maximaal gerealiseerd kunnen worden.

Presentatie World Hydrogen Summit

Bert Poort, business development manager bij Schneider Electric, zal tijdens de World Hydrogen Summit 2023 op donderdag 11 mei (10.00 uur) spreken over hoe technologiebedrijven, zoals Schneider Electric, bijdragen aan de efficiëntie en veiligheid van de complete waterstofketen.

