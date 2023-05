‘Extra investeren in opslag van duurzame elektriciteit’

Nederland is in Europa koploper op het gebied van zonne-energie, maar de enorme opwekcapaciteit vraagt snel om meer ruimte voor het lokaal opslaan van elektriciteit. Vandaar dat Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland) pleit voor extra investeringen in opslagmogelijkheden, snellere innovatie van batterijsystemen en een goede inpassing in de lokale netinfrastructuur.

In Nederland liggen inmiddels op ruim twee miljoen woningen zonnepanelen en daarmee zijn de mogelijkheden nog lang niet uitgeput. Met name op daken van bedrijfsgebouwen liggen enorme kansen om de productie van duurzame elektriciteit de komende jaren verder op te voeren.

Die groeiende omvang van het aantal zonnepanelen zal binnenkort een ongekend hoge (record)productie van zonne-energie opleveren, denkt Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Inmiddels is al veertien procent van de elektriciteitsproductie afkomstig van zonnestroom. En daarmee is ons land koploper in Europa. Techniek Nederland juicht die fraaie cijfers toe, maar vindt ook dat er snel méér capaciteit nodig is voor het lokaal opslaan van elektriciteit. Gebeurt dat niet, dan zal de capaciteit van het elektriciteitsnet binnenkort te klein blijken.

Grenzen

De gestaag groeiende energieproductie van de zonnepanelen in Nederland levert naast veel groene stroom namelijk ook technische problemen op. Het elektriciteitsnet loopt daaron tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. In 2022 schakelden in sommige gebieden omvormers van zonnepanelen zichzelf tijdelijk uit, omdat het niet mogelijk was om stroom aan het net te leveren. Hoewel de netbeheerders druk bezig zijn met het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet, zullen zulke situaties zich de komende jaren waarschijnlijk vaker voordoen. Dat zal de groei van het gebruik van duurzame energie afremmen.

Ondertussen presenteerde het kabinet onlangs ambitieuze klimaatplannen, die Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland) ondersteunt, maar waarbij hij ook kanttekeningen plaatst: “Duurzaam opgewekte energie heeft de toekomst, maar dat vraagt wel om extra investeringen in opslagmogelijkheden. Snellere innovatie van batterijsystemen en een goede inpassing in de lokale netinfrastructuur zijn hard nodig. Dat geldt óók voor een groter, zwaarder en vooral slimmer elektriciteitsnetwerk en de introductie van energiemanagementsystemen.”

Bron: persbericht Techniek Nederland

Foto: Shutterstock