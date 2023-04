Circulaire zoutbatterij wint innovatie award

Nu het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen door de Tweede Kamer is aangenomen, groeit de interesse voor thuisbatterijen. Afgelopen maand, tijdens de beurs Solar Solutions International, bleek vooral de zoutbatterij hot. En verdiende zelfs de Smart Storage Innovation Award.

De gewijzigde salderingsregeling (per 1 januari 2025) moet nog langs de Eerste Kamer en dat lijkt geen gedane zaak. Ondertussen is er steeds meer aandacht voor het thuis opslaan van de door zonnepanelen opgewekte stroom. En de zoutbatterij lijkt daarbij het beste alternatief te kunnen worden voor de bekende lithiumbatterij.

Verwarmd zout

Op de beurs Solar Solutions International won de zoutbatterij FZSoNick van Fortona (foto rechts) de Smart Storage Innovation Award. Deze batterijen bestaan, zo schrijft Change.inc, voor 32 procent uit keukenzout, voor 22 procent uit nikkel, voor 22 procent uit ijzer en voor 20 procent uit keramiek. De zoutbatterijen van Fortona kennen veel voordelen, zoals:

100% recyclebaar;

niet brand- en explosiegevaarlijk;

plaatsing mogelijk in zeer uiteenlopende klimaatomstandigheden;

onderhoudsvrij;

degraderen niet en behouden capaciteit.

Bovendien is er, in tegenstelling tot het schaarse lithium, genoeg goedkoop zout beschikbaar en biedt zout ook een veel lagere milieubelasting.

Fortona, de leverancier van FZSoNick, zegt over de werking van deze batterijen: “Door bèta-aluminium toe te voegen aan het zout, wordt het zout vloeibaar bij 150 graden Celsius. Bij een temperatuur van ongeveer 250 graden kan een mengsel van nikkel en zout in een batterijcel als energieopslag worden gebruikt. Nikkel vormt de positieve elektrode en het verwarmde zout wordt gebruikt aan de zijde van negatieve electrode. De veilige chemie van de batterij zorgt ervoor dat deze geen schadelijke uitstoot heeft en volledig recyclebaar is.”

Fortona kan inmiddels al batterijen leveren met een capaciteit van 5,7, 7,7 en 9,6 kilowattuur, waarbij het systeem modulair en opschaalbaar is. Voor het mkb is er ook een batterij van 22,5 kWh op de markt die eveneens schaalbaar is.

Fluctuatie stroomprijs

Rest de vraag hoe interessant een standaard thuisbatterij voor particuliere huiseigenaren in de ‘donkere’ wintermaanden is. Een hoeveelheid van 6 kilowattuur is wellicht voldoende voor een dagje stroom voor een gezin, dus dat schiet nog niet op. Als echter meer energieleveranciers in de toekomst een contract aanbieden waarbij de fluctuatie van de stroomprijs per uur wordt meegenomen, bieden thuisbatterijen wel meer mogelijkheden om slim om te gaan met het energieverbruik in combinatie met zonnepanelen.

Veel meer achtergronden over zoutbatterijen lees je hier:

Zoutbatterij trekt veel bekijks

Zoutbatterijen als veilig alternatief

Fortona lanceert Europese zoutbatterij

10 innovatietrends die in 2023 gaan doorbreken

Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

Is warmtebatterij in zoutbatterij de oplossing?

Tekst: Ysbrand Visser

Foto boven (Shutterstock): zoutwinning nabij Salt Lake City

Foto onder: Fortona