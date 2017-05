Brabant moet meer woningen bouwen

Auteur: Tim van Dorsten

“Tot en met 2050 zijn 160.000 nieuwe woningen nodig in Noord-Brabant, waarvan 130.000 tot en met 2030.” Dit vertelde Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën van de provincie Noord-Brabant, tijdens het Spryg-seminar Brabant Vastgoed 2017.

Daarnaast dienen al deze woningen betaalbaar en duurzaam te zijn en over de juiste kwaliteit te beschikken. “Om dit aantal te bereiken, moeten we versnellen.”

Versnellen als kernpunt Woonagenda

Dit beaamde senior beleidsmedewerker Niek Bargeman (zie foto) namens de provincie, die een prognose gaf van de Brabantse Woonagenda. “Versnellen is hierbij een van de kernpunten. Helaas is inmiddels duidelijk dat we tot en met 2018 te weinig bouwen: we realiseren 2/3 deel van wat we moeten realiseren. Daarom is het van belang om het woningbouwprogramma in te zetten voor herstructurering en transformatieopgaven, bijvoorbeeld door leegstaand en leegkomend vastgoed te herbestemmen.”

Aanbod sluit aan bij vraag

Daarnaast liet hij weten dat de te bouwen woningen onvoldoende aansluiten bij de vraag uit de markt. “Demografisch gezien vergrijst Brabant en stijgt de komende jaren het aantal kleine huishoudens. Met transformatie moeten we hierop flexibel anticiperen.”

Transformatie van ziekenhuisterrein

Een van de transformaties vindt in het centrum van ’s-Hertogenbosch plaats. Op de plek waar het ziekenhuis heeft gestaan, verrijzen enkele appartementencomplexen. “In stappen vormen we het Gasthuiskwartier om tot een woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied”, vertelde Heijmans Vastgoed-directeur Harwil de Jonge. “Over 4 à 5 jaar moet dit klaar zijn.” Tijdens zijn presentatie liet hij zien welke hindernissen zijn bedrijf heeft moeten nemen. “Het voornaamste dat we hiervan geleerd hebben, is het belang van flexibiliteit.”

Interactieve woon-, werk- en verblijfsomgeving

Ook architect Marco Vermeulen benadrukte de relevantie hiervan. Hij is betrokken bij de totstandkoming van The Dutch Mountains, een multifunctioneel complex dat in de gemeente Veldhoven moet gaan verschijnen. “Centraal hierbij staat de ontwikkeling van een slim ‘service-ecosysteem’”, legde hij uit. “Een totaalpakket van diensten dat voor de gebruiker de ideale interactieve woon-, werk- en verblijfsomgeving vormt.”

Zelfvoorzienend gebouw continu aanpassen

Het doel is dat The Dutch Mountains in de loop van de tijd in waarde stijgt. “In samenwerking met Slimbouwen van Jos Lichtenberg kijken we naar de mogelijkheden van ‘Building as a Service’: op ieder moment willen we het gebouw kunnen aanpassen aan de stand van de techniek en aan vernieuwde doelstellingen op het gebied van klimaat en ecologie.” Ook dient The Dutch Mountains vanaf de start maximaal zelfvoorzienend te zijn, met gesloten kringlopen op het gebied van energie, water, afval en materialen.

Woning: duurzaam en betaalbaar

Aan het eind van de middag kwamen de wethouders van Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch en Roosendaal naar voren. Zij gaven aan dat voor hun met name de betaalbaarheid van woningen een belangrijke rol speelt. “Ons doel is om de komende 10 jaar 8.000 woningen neer te zetten”, liet Eric Logister van de gemeente ’s-Hertogenbosch weten. “Hierbij speelt verduurzaming een belangrijke rol, maar de woning moet wel betaalbaar blijven.”