Den Haag neemt 4 aardwarmtecentrales in gebruik

De komende 5 jaar neemt de gemeente Den Haag minimaal 4 aardwarmtecentrales in gebruik. Deze stap past in de ambitie van deze stad om in 2040 CO 2 -neutraal zijn, zonder het gebruik van aardgas.

Om deze transitie naar gasloos mogelijk te maken, kiest Den Haag voor aardwarmte uit de eigen bodem. Lokale bronnen dienen zo’n 35% van de huidige warmtevraag in te vullen.

Huizen loskoppelen van gas

“Den Haag is de eerste stad die kiest voor aardwarmte op zo’n grote schaal met bronnen binnen de eigen gemeentegrenzen”, laat wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller weten. “We moeten onze huizen loskoppelen van het gas: meer dan de helft van de energie die deze stad jaarlijks verbruikt, wordt opgewekt door het verbranden van aardgas. Dit gas wordt vooral gebruikt om gebouwen te verwarmen, te douchen en te koken. Alles bij elkaar is het gasverbruik goed voor ruim 40% van de jaarlijkse CO 2 -uitstoot in Den Haag.”

Jaarlijks 10.000 Haagse woningen verduurzamen

Om tot aan 2040 alle Haagse huizen gasloos te maken, moeten er vanaf nu jaarlijks gemiddeld 10.000 woningen worden geïsoleerd en aangesloten op alternatieve energiebronnen. Naast aardwarmte zet de hofstad in op zonne- en windenergie en warmtepompen. Nieuw te bouwen woningen krijgen geen gasaansluiting.

Wijsmuller vindt het belangrijk om zo veel mogelijk Hagenaars mee te nemen in deze transitie. In het Raadsvoorstel Warmtetransitie heeft de gemeenteraad opgenomen dat er per wijk een energieplan wordt ontwikkeld. Dit plan komt tot stand in samenwerking met bewoners, woningcorporaties, energiebedrijven en experts. “Het verduurzamen van de stad is een grote verantwoordelijkheid voor mij als wethouder en voor Den Haag als stad. Dit kunnen we niet zonder de hulp van Hagenaars.”

Foto: Bierkade in Den Haag