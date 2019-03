Grote druk op Amsterdam: 250 megawatt in 2022

Met nog 200 megawatt te gaan (voor april 2022), inventariseert Amsterdam de kansen en belemmeringen op weg naar een omvang van 140 keer de Dam aan zonnepanelen.

Deze week kondigde Amsterdam aan dat de gemeente dit jaar op 31 van haar eigen daken 12.000 zonnepanelen gaat plaatsen. Daarmee wordt een jaarlijkse opbrengst behaald van 3 megawattuur. Inmiddels is er op basis van zonne-energie al 50 megawatt (MW) gerealiseerd bij een ambitie van 250 MW, te bereiken voor april 2022.

Touria Meliani, wethouder Vastgoed (foto), zei gisteren over de Amsterdamse ambities: “De gemeente bezit in de stad zo’n 900 panden en het is zonde om al die ruimte op daken niet te gebruiken. Het is mooi dat we bewoners en ondernemers hierin betrekken en ze de kans geven om hiervan te profiteren.” Van een groot deel van de panelen kunnen individuele Amsterdammers eigenaar worden door deel te nemen via een energiecoöperatie.

Enorme opgave

Met dit nieuwe project is het duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan om de genoemde ambitie in 2022 te halen. Over de weg daarnaartoe werden een week eerder de kansen en belemmeringen besproken in een bijeenkomst met verschillenden stakeholders. Deze sessie voor Amsterdamse bedrijven en ondernemers werd georganiseerd door Zoncoalitie en ORAM Ondernemend Amsterdam.

De opgave van de gemeente Amsterdam, geregeerd door een linkse coalitie, is enorm. Om het doel van 250 MW in april 2022 te bereiken zou er ieder jaar een oppervlakte gelijk aan 140 keer de Dam moeten worden belegd met zonnepanelen.

Winstgevend

Zoncoalitie-directeur Alex Muhring vertelde dat er afgelopen jaar een enorme groei te zien was wat betreft het geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie. Toch is dit nog onvoldoende om de klimaatdoelen te bereiken, aldus Muhring. Ondernemers kunnen weliswaar gunstige (her)financieringsvoorwaarden krijgen en in bijna alle gevallen is investeren in zonne-energie winstgevend, maar toch gaat het niet hard genoeg.

In de discussie om belemmeringen weg te nemen, kwamen verschillende oorzaken en voorstellen op tafel. Zo moet het netwerkbedrijf aansluitingen (tijdig) verzwaren, anders lopen zonne-energieprojecten een enorme vertraging op. Een beter toegankelijk register van aansluitingen zou daarbij kunnen helpen, maar dan is wellicht de privacy in het geding.

Eigenaren moeilijk vindbaar

De zoektocht naar daken met een forse omvang blijkt ook lastig, omdat de vastgoedeigenaren moeilijk vindbaar zijn. Ondertussen is er nog voldoende ruimte, want op 75 van de top-100 daken, vooral in het havengebied, liggen nog geen zonnepanelen. Bovendien moeten de mensen of ondernemers eronder wel willen. Vooral ondernemers kunnen een zetje in de rug krijgen door het ontzorgen van alle rompslomp en door stimuleringsmaatregelen.

De input van de bijeenkomst wordt de komende weken opgepakt in samenwerking met het Team Klimaatakkoord Amsterdam. Dat de druk in Amsterdam erg hoog is, blijkt ten slotte wel uit de doorlooptijd van een gemiddeld zonne-energieproject: achttien maanden. Dus projecten die voor april 2022 gerealiseerd moeten worden, zullen voor augustus 2020 moeten beginnen.

Aanbieding Voorstel Zoncoalitie (foto Yorick Meijdam)