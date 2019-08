Draagt de energietransitie bij aan de sociale cohesie in wijken? Lees deze nieuwe whitepaper, met daarin ook aandacht voor de warmtetransitie en hoe burgers hun eigen woningen aanpakken.

Een groot deel van de maatregelen die nodig zijn voor de energietransitie zal via de wijkaanpak gerealiseerd moeten worden. Naast de technische implementatie biedt dat kansen voor het vergroten van de sociale cohesie in een wijk.

Dat laatste was het centrale onderzoeksthema van Herold Bruijn, student Land & Watermanagement (Hogeschool van Hall Larenstein). Bruijn illustreert zijn onderzoek, gepubliceerd in de whitepaper Energietransitie en sociale cohesie, met projectanalyses en succesverhalen vanuit drie casussen in Arnhem en Houten.

Verbondenheid

“Sociale cohesie is een groot onderwerp dat regelmatig in beleidsdocumenten verschijnt”, aldus Bruijn. “Dit onderwerp is naar mijn mening zo interessant, omdat het gaat over de verbondenheid tussen mensen. In Nederland heeft iedereen zijn eigen mening en wordt het aangemoedigd om overal iets van te vinden. Hoewel tolerantie en polderen een groot goed zijn geworden, zorgen deze verschillende meningen eerder voor verscheidenheid dan verbondenheid.”

Uit de vele interviews die Bruijn afnam, bleek dat de cohesie niet echt bevorderd werd en ook de energietransitie zelf is een lastig fenomeen om aan de man te brengen. Vandaar dat Bruijn zich ook verdiepte in de mogelijke strategieën die overheden zouden kunnen toepassen. Daarbij worden vier categorieën burgers onderscheiden: verantwoordelijken, plichtsgetrouwen, structuurzoekers en pragmatisten.

Belevingswereld

“Een pasklaar antwoord om iedereen erbij te betrekken is er niet”, vervolgt Bruijn. “Daarvoor is het noodzakelijk om met de verschillende groepen mensen contact te maken vanuit hun eigen belevingswereld. Op een menselijk niveau, vanuit hun normen en waarden. Vandaaruit moet de innerlijke motivatie en het eigenaarschap komen. Het is belangrijk om tijd en geld te investeren in het bereiken van de structuurzoekers en de pragmatisten, want over tien jaar vormen deze twee groepen wel driekwart van de samenleving.”

De whitepaper Energietransitie en sociale cohesie wordt uitgegeven door Biind, Platform voor de fysieke leefomgeving.