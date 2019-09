'Kunnen we circulair bouwen door circulair in te kopen?'

Het seminar Duurzaam Inkopen & Aanbesteden staat op de rol, voor 10 oktober 2019. We zetten koplopers op het podium die laten zien waarom duurzaam inkopen en aanbesteden loont. In dit artikel krijg je een sneak preview van de kennis die gedeeld wordt gedurende het seminar.

Overheden hebben een stip op de horizon: In 2050 100% gerecyclede grondstoffen gebruiken. Hiervoor is NU een kanteling in je beleid nodig. Alle goederen en diensten die jaarlijks door alle overheden in Nederland worden aangeschaft moeten veel duurzamer worden. Met duurzaam inkopen & aanbesteden, ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen genoemd, verplichten zij zich aan veel scherpere eisen voor hun inkoop. Deze eisen variëren van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt. Wil je als overheid circulair worden, dan moet je NU aan de slag.

In dit seminar laten we diverse voorbeelden zien van partijen die werken aan duurzaam inkopen en/of aanbesteden. De partijen die spreken zijn bekend. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt je mee in zijn beleid rondom de verduurzaming van vastgoed en Antea Group geeft je een voorbeeld van een succesvolle, duurzame aanbesteding in de infra. Alba Concepts zal je vertellen hoe van circulariteit in de bouw een meetbaar doel gemaakt kan worden. Vanuit Rijkswaterstaat krijg je inzicht in ambities rondom circulair bouwen en inkopen. Beleidsmakers maar vooral inkopers en aanbestedende diensten: kom naar dit seminar en laat je inspireren!

