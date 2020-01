De genomineerden van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn bekend

Vandaag zijn de genomineerden voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 bekendgemaakt. Wie wint op 6 februari tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Assen de Gouden Kikker, de Circulaire Ring en de publieksprijs?

Deze awards worden uitgereikt aan organisaties die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De onafhankelijke jury selecteerde de kanshebbers binnen twee categorieën: het meest duurzame project en de meest duurzame opdrachtgever. Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 6 februari 2020 in Assen worden de winnaars per categorie bekendgemaakt en dan wordt ook de publieksprijs uitgereikt (één van de zes genomineerden).

De genomineerden

In alfabetische volgorde vind je hieronder de genomineerden per categorie met een korte toelichting uit het juryrapport.

Meest duurzame project, de Gouden Kikker

Atlas Gebouw, TU Eindhoven

De renovatie van het Atlas Gebouw laat zien dat renovatie loont. De jury waardeert vooral dat een aantal innovaties vanuit de TU zelf zijn gekomen, zoals het verlichtingsplan. Gebruikers zijn intensief betrokken bij het project, waardoor het bovendien een prettig gebouw om te verblijven is geworden.

Integraal Kindcentrum Magenta, Delden

Al bij de uitvraag werd gezocht naar een innovatiepartner die nieuwe wegen bewandelt. Het project heeft veel circulaire elementen zoals losmaakbaarheid en natuurlijke materialen. Het criterium opschaalbaarheid scoort hoog, als ook de betrokkenheid van leerlingen bij dit project.

Triodos Bank, De Reehorst

Het nieuwbouwproject in Driebergen is inspirerend omdat alle aspecten van duurzaamheid zijn meegenomen. Denk aan circulaire materialen, losmaakbaarheid, ecologie, energie en klimaatbestendigheid. Ook in de communicatie over het project is veel geïnvesteerd.

Meest duurzame opdrachtgever, de Circulaire Ring

Coöperatie BSH 20 E U.A – CiWoCo Buiksloterham

In deze proeftuinwijk voor circulair bouwen in Amsterdam-Noord staat een experimenteel circulair woonwerkcomplex dat kiest voor losmaakbaarheid en modulair. De ontwikkelaar is direct betrokken bij de startfase van het project. Dit collectief opdrachtgeverschap is complex, en daarmee zijn zij een voorbeeld voor anderen.

Gemeente Woerden – gemeentehuis Woerden

De gemeente is heel creatief omgegaan met hun budget; de exploitatielast mocht niet groeien. Volgens de jury is dat juist vaak de grootste zoektocht. Daarin is dit project uniek en een voorbeeld voor andere gemeenten. Woerden heeft het aangedurfd om haar eigen huisvesting op een bijzondere, duurzame manier te renoveren.

STIP Hilversum – Sterrenschool Hilversum

De jury prijst de aandacht voor circulariteit; hergebruik is van groot belang geweest in dit project, evenals het gebruik van hout. De opdrachtgever keek buiten de gebaande paden. Ze hebben veel partijen durven betrekken in hun zoektocht naar een duurzaam en gezond gebouw, zoals ouders, kinderen, de buurt en leveranciers.

Criteria

De jury heeft deze partijen genomineerd vanwege de opschaalbaarheid van de projecten en maatregelen, en de integrale aanpak. Dit betekent dat projecten zich niet alleen onderscheiden met energiemaatregelen, maar ook aandacht hebben voor de milieu-impact van toegepaste bouwmaterialen en gezondheidsaspecten. Bovendien is de betrokkenheid van bewoners, gebruikers of andere betrokkenen bij het project een belangrijk aandachtspunt bij deze awards.

Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van de Stichting Duurzaam Bouwen Awards, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld en heeft als doel verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op www.duurzaambouwenawards.nl.