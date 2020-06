Duurzaam aanbesteden via buyer groups

Besteed je als school, gemeente of woningcorporatie een concrete, duurzame opgave aan? En wens je dit circulair of klimaatneutraal te doen? Dan kun je ondersteuning krijgen van het Rijk via buyer groups.

In een buyer group bundel je samen met andere publieke opdrachtgevers kennis en inkoopkracht om een gezamenlijk signaal aan de markt te geven en zo impact te realiseren.

Buyer groups zijn tijdelijke samenwerkingen van publieke opdrachtgevers die op korte termijn een concrete opgave willen aanbesteden waarin duurzaamheid centraal staat. Binnen die termijn ontwikkelen deelnemers aan de buyer group een gezamenlijke marktvisie en -strategie om deze daarna te vertalen naar een concrete uitvraag aan de markt.

Ondersteuning in de buyer groups

De in totaal dertien buyer groups zijn een initiatief van het Rijk, IPO, VNG en UVW. Elke buyer group krijgt, in opdracht van de ministeries van BZK en IenW, ondersteuning van RVO/PIANOo en/of Rijkswaterstaat. Deze ondersteuning bestaat uit onderzoek, kennis, advies en de verbinding met andere deelnemers aan de buyer groups.

Deelnemen aan een buyer group kan als lid van de kern (je draagt actief bij aan de ontwikkeling van een gezamenlijke marktvisie en -strategie en brengt een concreet project in zodat kennis direct landt in de praktijk) of de schil (je volgt de ontwikkeling en past de visie en strategie later zelf toe).

Deelnemen

Momenteel zijn er nog plekken beschikbaar in de volgende buyer groups:

Nieuwbouw of renovatie van scholen (scholen en gemeentes voor de kern en schil)

Renovatie corporatiewoningen (woningcorporaties voor de kern en schil)

Circulaire nieuwbouw woningen (gemeentes en woningcorporaties voor de kern en schil)

Houtbouw of -renovatie (gemeentes en woningcorporaties voor de kern en schil)

Circulaire bouwmaterialen (gemeentes en woningcorporaties voor de schil)

Behoor je tot de doelgroep en wil je betrokken worden bij één van deze buyer groups? Stuur dan een mail naar buyergroups@pianoo.nl en vermeld de buyer group waarin je interesse hebt. PIANOo neemt dan contact op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie vind je hier: buyer groups.