Dringende oproep voor groen herstel na coronacrisis

Een brede coalitie van bedrijven ondertekende onlangs het Green Recovery statement. De verklaring bevat een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa.

Uit overleg met verschillende ministeries is gebleken dat een dergelijke statement gericht aan de Nederlandse overheid van grote waarde is. Juist nu, met het oog op de bespreking van de EU Green Deal / Green Recovery in de Europese Raad. Dit initiatief is vergelijkbaar met het statement van het bedrijfsleven in Duitsland. Duurzaam Gebouwd-partners als Stichting W/E adviseurs (onderzoeks- en adviesbureau duurzaam bouwen) en Tauw maken deel uit van de brede coalitie.

Daadwerkelijke verandering

Ir. John Mak, bestuurder van Stichting W/E adviseurs zegt hierover: “Uit de grond van mijn hart hoop ik dat de coronacrisis, anders dan de bankencrisis van tien jaar geleden, tot een daadwerkelijke verandering leidt in het gedrag van ons allen. De noodzaak om juist nu te investeren in verduurzaming lijkt breed erkend te worden, de vraag is of we dat ook in acties omzetten of toch weer terugvallen in oude patronen?”

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) - 8 multinationals onder leiding van Jan Peter Balkenende - is dit initiatief gestart met als doel een zo breed mogelijke coalitie van bedrijven achter dit statement te scharen. MVO Nederland omarmt dit initiatief en werkt hierin samen met DSGC, NVB, Global Compact Nederland en SDG Nederland. Stichting W/E adviseurs is lid van het koplopers netwerk van MVO Nederland.

Afname biodiversiteit

Ruim 250 bedrijven hebben de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery getekend, waarin zij ervoor pleiten om duurzaamheid te nemen als uitgangspunt voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is de verklaring op 19 juni overhandigd aan minister Sigrid Kaag (foto boven).

Ralph van Roessel, directeur Tauw Group, ondertekende het statement namens Tauw en vertelt: “Ondanks dat corona de hele wereld treft, zijn onze maatschappelijke uitdagingen niet verdwenen. Klimaatverandering, afname van biodiversiteit, de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, de stikstofproblematiek en bodemverontreinigingen zijn nog steeds ontzettend actueel. Een COVID-19 herstelplan kan alleen serieus worden genomen als deze rekening houdt met het creëren van een leefomgeving waarin mens en natuur in balans zijn.”

Mak ten slotte: “Met onze steun kan dit één van die belangrijke momenten worden, waarop we niet blijven hangen in de oude economie, maar een essentiële stap voorwaarts zetten richting de nieuwe economie.”

>Download het statement hier (pdf).