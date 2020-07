Start aanleg van 17.000 zonnepanelen voor waterschap Hollandse Delta

Op vijf terreinen met rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap Hollandse Delta is begonnen met de aanleg van zonneparken. In Barendrecht, Goedereede, Middelharnis, Numansdorp en Zwijndrecht gaan bijna 17.000 zonnepanelen samen 6,6 MWh opwekken.

In 2017 tekenden het waterschap en het duurzame energie- en grondstoffenbedrijf HVC een overeenkomst om samen duurzame energieopwekking op waterschaplocaties te realiseren met zonne-energie en windenergie. Het hogere doel voor de toekomst is een energieneutraal waterschap en de realisatie van de vijf zonneparken is de eerste concretisering van deze samenwerking.

Leo Stehouwer (heemraad in het dagelijks bestuur van het waterschap), Tanja de Jonge (wethouder van de gemeente Barendrecht) en Arjan ten Elshof (directeur duurzame energie van HVC) gaven vorige week in Barendrecht het officiële startsein voor de bouw.

Totale energiebehoefte

Het park in Barendrecht wordt met 7.000 zonnepanelen de grootste. Daarna volgen Zwijndrecht (3.800 zonnepanelen), Middelharnis (3.300), Goedereede (1.700) en Numansdorp (1.000). In totaal wekken de zonnepanelen genoeg energie op om in de totale energiebehoeften van deze locaties te voorzien.

Stehouwer, heemraad op de terreinen rioolwaterzuivering, duurzaamheid en energie: “Het is positief dat we samen met onze partner HVC een groot deel van onze duurzaamheidsopgave kunnen realiseren. Samen geven we invulling aan de energiedoelstelling van waterschap Hollandse Delta om in 2030 energieneutraal te zijn.”

Wethouder De Jonge voegt daaraan toe: “Om in een gezonde leefomgeving comfortabel te kunnen wonen en recreëren moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen. Zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol. In Barendrecht kijken we naar geschikte daken en zones langs infrastructuur. Het zonnepark van HVC en het waterschap is een mooi voorbeeld van hoe het opwekken van duurzame energie goed past in het landschap langs de A29. Ik ben blij met de bijdrage van het zonnepark aan de Barendrechtse ambitie om CO 2 -neutraal te worden.”

Voldoende ruimte

Het waterschap Hollandse Delta is actief in Dordrecht, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. Samen met 5 andere waterschappen en 44 gemeenten is Hollandse Delta ook aandeelhouder van HVC. Voor de waterschappen zorgt HVC voor het transport en de verwerking van het rioolwaterzuiveringsslib. De duurzame ambities gaan daarnaast verder. HVC-directeur Ten Elshof: “Samen met de waterschappen zetten we in op hergebruik van waardevolle grondstoffen uit het slib en verduurzaming. Dat gebeurt onder andere ook door zon- en windprojecten te realiseren, zoals nu bij waterschap Hollandse Delta.”

Bij de eerdere aanleg van de rioolwaterzuiveringen werd rekening gehouden met toekomstige uitbreidingen. Op een deel van deze ongebruikte grond komen nu de zonneparken voor de opwekking van groene stroom, terwijl er nog voldoende ruimte overblijft voor eventuele uitbreiding. Het waterschap onderzoekt ten slotte nog of de waterzuivering in Oostvoorne ook kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie.

Op de foto van links naar rechts: Arjan ten Elshof (HVC), Tanja de Jonge (gemeente Barendrecht) en Leo Stehouwer (waterschap Hollandse Delta) met op de achtergrond de locatie voor het zonnepark.